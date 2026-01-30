郭家耀 - 快手可靈AI表現強勁 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

快手（1024）早前公布可靈AI去年12月的當月收入突破2000萬美元，對應年化收入運行率達2.4億美元。目前可靈AI月活躍用戶數已突破1200萬，年初可靈AI App端付費用戶規模較去年12月增長約350%，日均收入水平較12月日均提升約30%。去年12月以來，可靈先後發布全球首個大一統多模態視頻模型可靈O1及具備「音畫同出」能力的可靈2.6模型，並上線全新的動作控制等功能，產品保持高速反覆運算。機構表示，預期可靈AI會有不錯表現，而發布成績仍高於預期，預示2026年的營收前景穩健。預料強勁表現可能得益於Kling Video 2.6的推出，該版本包含「動作控制」的新功能，在海外市場的AI生成視頻內容中廣受歡迎，機構預料可靈今年全年收入可超過2.5億美元。快手在AI應用取得進展，並受市場歡迎，有助提升快手估值及股價表現。入巿價80元，目標價90元，止蝕價72元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室

業務發展總監

郭家耀