朱紅 - 小米3連升 追「24323」 | 窩輪熱炒特區

小米（1810）創辦人雷軍指小米SU7 Ultra將正式入駐Gran Turismo 7，是首輛在GT遊戲中上線的中國品牌車型，並表示歡迎全球玩家到遊戲裏體驗小米 SU7 Ultra的精準操控和賽道上的穩定表現。小米股價連升3日，在36.7元水平整固。如看好小米可留意認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米可留意認沽證「23123」，行使價29.86元，實際槓桿5倍，今年7月到期。



內媒引述消息指，目前有房企已不被監管部門要求每月上報三條紅線指標，但部分出險房企被要求向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。內房股顯著造好，中國海外（688）曾升至14.68元，創4個多月新高。如看好中國海外，可留意中海認購證「21904」，行使價17元，實際槓桿8倍，今年5月到期。華潤置地（1109）表現向好，曾升至31.32元創近月新高。如看好華潤置地可留意華地認購證「21871」，行使價38.52元，實際槓桿6倍，今年7月到期。



金沙（1928）去年第4季淨收入按年跌超過一成，券商報告指其第4季經調整EBITDA低於市場預期，但維持其增持評級及目標價。金沙股價逆市下挫，曾跌至17元創近月新低。如看好金沙可留意認購證「24851」，行使價21.9元，實際槓桿5倍。如看淡金沙可留意認沽證「18158」，行使價13.86元，實際槓桿6倍。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅