朱紅 - 小米3連升 追「24323」 | 窩輪熱炒特區

朱紅
4小時前
內容

　　小米（1810）創辦人雷軍指小米SU7 Ultra將正式入駐Gran Turismo 7，是首輛在GT遊戲中上線的中國品牌車型，並表示歡迎全球玩家到遊戲裏體驗小米 SU7 Ultra的精準操控和賽道上的穩定表現。小米股價連升3日，在36.7元水平整固。如看好小米可留意認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。如看淡小米可留意認沽證「23123」，行使價29.86元，實際槓桿5倍，今年7月到期。

　　內媒引述消息指，目前有房企已不被監管部門要求每月上報三條紅線指標，但部分出險房企被要求向總部所在城市專班組定期匯報資產負債率等財務指標。內房股顯著造好，中國海外（688）曾升至14.68元，創4個多月新高。如看好中國海外，可留意中海認購證「21904」，行使價17元，實際槓桿8倍，今年5月到期。華潤置地（1109）表現向好，曾升至31.32元創近月新高。如看好華潤置地可留意華地認購證「21871」，行使價38.52元，實際槓桿6倍，今年7月到期。

　　金沙（1928）去年第4季淨收入按年跌超過一成，券商報告指其第4季經調整EBITDA低於市場預期，但維持其增持評級及目標價。金沙股價逆市下挫，曾跌至17元創近月新低。如看好金沙可留意認購證「24851」，行使價21.9元，實際槓桿5倍。如看淡金沙可留意認沽證「18158」，行使價13.86元，實際槓桿6倍。

朱紅

