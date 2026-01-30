利貞 - 長城汽車海外優勢穩固 | 實力股起底

歐盟宣布，與中國就電動車輸入歐盟關稅問題達成共識。歐盟為此發布指導意見，要求中國電動車出口商提交價格承諾書。另一方面，加拿大宣布將以6.1%的最惠國稅率進口4.9萬輛內地電動汽車，意味加拿大結束對內地電動車加徵100%關稅措施。相信這些新措施對內地汽車出海業務屬好消息。行業當中，看好長城汽車（2333）海外競爭優勢穩固，盈利確定性較高，未來隨着更多新產品推出，公司銷量整體趨勢向上，股價可望逐步上升。建議可於13.1元買入，中長線目標價16.8元。長城汽車昨日收報13.55元，升0.12元，升幅0.89%。



去年銷量創新高



中國汽車工業協會發布最新數據顯示，2025年內地汽車行業繼續展現出強大的發展韌性和活力。數據顯示，2025年汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，按年分別增長10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。期內新能源汽車產銷量超過1600萬輛，其中內地新車銷量佔比超過50%，成為內地車市主導力量。對外貿易方面，2025年汽車出口超過700萬輛，出口規模再上新台階。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，按年倍增。



長城汽車2025年銷量創新高，看好硬派越野擴容。2025年12月，公司實現銷量12.4萬輛，按年跌8.3%。2025年公司銷量為132.4萬輛，按年升7.3%，創集團全年銷量新高。坦克+WEY牌推動高階化升級，歐拉煥新重塑經濟型新能源布局。預計公司今年在銷量不斷攀升格局下，收入等業績指標持續向好。



公司日前公布，2025年1月至11月營業收入3112.71萬元，按年增長11.4%。2023年度A股回購股份5686.15萬股，佔總股本0.66%；12月回購1806.88萬股，佔0.21%；3至4月回購969.55萬股，佔0.11%。另外，2024至2026年存在業績考核條件，明確完成率與對應係數關係。至於今年，公司指繼續推進高階化+全球化，目標是180萬輛。目前相關業務有多項規劃安排，如設定部分業務佔比目標等。



利貞