Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

利貞 - 長城汽車海外優勢穩固 | 實力股起底

實力股起底
實力股起底
利貞
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

歐盟宣布，與中國就電動車輸入歐盟關稅問題達成共識。歐盟為此發布指導意見，要求中國電動車出口商提交價格承諾書。另一方面，加拿大宣布將以6.1%的最惠國稅率進口4.9萬輛內地電動汽車，意味加拿大結束對內地電動車加徵100%關稅措施。相信這些新措施對內地汽車出海業務屬好消息。行業當中，看好長城汽車（2333）海外競爭優勢穩固，盈利確定性較高，未來隨着更多新產品推出，公司銷量整體趨勢向上，股價可望逐步上升。建議可於13.1元買入，中長線目標價16.8元。長城汽車昨日收報13.55元，升0.12元，升幅0.89%。

去年銷量創新高

　　中國汽車工業協會發布最新數據顯示，2025年內地汽車行業繼續展現出強大的發展韌性和活力。數據顯示，2025年汽車產銷量分別為3453.1萬輛和3440萬輛，按年分別增長10.4%和9.4%，產銷量再創歷史新高，連續17年穩居全球第一。期內新能源汽車產銷量超過1600萬輛，其中內地新車銷量佔比超過50%，成為內地車市主導力量。對外貿易方面，2025年汽車出口超過700萬輛，出口規模再上新台階。其中，新能源汽車出口261.5萬輛，按年倍增。

　　長城汽車2025年銷量創新高，看好硬派越野擴容。2025年12月，公司實現銷量12.4萬輛，按年跌8.3%。2025年公司銷量為132.4萬輛，按年升7.3%，創集團全年銷量新高。坦克+WEY牌推動高階化升級，歐拉煥新重塑經濟型新能源布局。預計公司今年在銷量不斷攀升格局下，收入等業績指標持續向好。

　　公司日前公布，2025年1月至11月營業收入3112.71萬元，按年增長11.4%。2023年度A股回購股份5686.15萬股，佔總股本0.66%；12月回購1806.88萬股，佔0.21%；3至4月回購969.55萬股，佔0.11%。另外，2024至2026年存在業績考核條件，明確完成率與對應係數關係。至於今年，公司指繼續推進高階化+全球化，目標是180萬輛。目前相關業務有多項規劃安排，如設定部分業務佔比目標等。

利貞

最Hit
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
長者樂悠咭專享新春優惠！易賞錢大派$600利是 百佳、屈臣氏、豐澤消費即享
生活百科
18小時前
有線寬頻高層大地震  杜之克余詠珊何哲圖辭任 黃雅芬接任CEO
社會
7小時前
新世界傳易主 周大福鄭家純家族擬售控股權予美資黑石
新世界傳易主 確認獲投資者接洽 鄭家純家族據報擬售控股權予美資黑石
商業創科
9小時前
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
杏花邨酒樓兼營兩餸飯自救！晚市堂食每人一餐盤變「員工飯堂」 街坊感嘆：困獸鬥
飲食
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
00:55
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
2026-01-28 16:41 HKT
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
六合彩報復性返本 咁樣落注1賠960 幸運兒：買咗咁多年嘅錢一次過俾返我｜Juicy叮
時事熱話
20小時前
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
張栢芝「舊愛」驚爆開刀做手術 插喉照流出入手術室嚇到面青 去年曾爆偷食轟動全港
影視圈
10小時前
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
六合彩｜$2600萬頭獎攪珠結果出爐 入嚟對冧把！
社會
9小時前
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
42歲「曾失婚女星」曾流出全裸艷照極轟動 做高齡產婦成功誕B 生完反變瘦顏值升級
影視圈
18小時前
更多文章
利貞 - 雅迪受惠油改電趨勢 | 實力股起底
受惠電動兩輪車銷售增加及改善產品結構，雅迪控股（1585）去年純利增加逾倍；隨着高毛利產品佔比增加及規模效應顯現，預期2026年單車淨利潤將會繼續提升。看好公司海外產能逐步釋放與渠道網絡完善，令其在油改電趨勢中持續受惠，打開第二增長曲線，前景長線樂觀。建議可於11.85元買入，中長線目標價15.2元。雅迪控股昨天收報12.24元，跌0.16元，跌幅1.29%。 　　雅迪控股發盈喜，預期於截至
2026-01-16 02:00 HKT
實力股起底