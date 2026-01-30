聞風至 - 內需股受捧 蒙牛具代表性 | 鮮股落鑊

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

聞風至
4小時前
港股升勢未完，恒生指數周四一度突破兩萬八大關，是自2021年中以來首度。大市低開199點報27627，惟不久即掉頭回升。最多曾倒升230點高見28056。惜關上阻力不輕，未能站於兩萬八上報收。最終收造27968，升141點。全日成交金額3319.9億元，連續兩日錄得逾3000億元成交。

　　內房政策近期明顯轉向，市場憧憬中央淡化甚至逐步解除「三條紅線」監管，房企融資環境改善，樓市成交回暖預期升溫。內房股率先爆升後，資金自然開始尋找下一個「政策受惠＋估值偏低」的板塊，而內需消費正正是最直接的受惠者。中國龐大的財富效應一旦重啟，消費信心回流，食品飲料等必需消費股往往最先受資金追捧，其中以蒙牛乳業（2319）最具代表性。

加快布局「現製奶飲」相關市場

　　筆者昨日於專欄推介的富力地產（2777）全日爆升逾20%，更以高位0.64元收市，臨近農曆新年，這一記「沖喜式」急彈確實令人精神為之一振。內房情緒回暖下，資金開始重新部署政策受惠股，市場氣氛亦明顯活躍起來。馬年將至，如今市場表現明顯勝此前預期，資金氣氛回暖之下，確實令整體後市值得看高一線。

　　本欄上次介紹蒙牛已是去年9月29日的事，當時取其估值回落至多年低位，行業周期雖然仍在調整，但龍頭企業的盈利能力與品牌力仍然穩固，只要內需回暖，蒙牛的彈性會比市場預期更大。

　　如今政策面明顯改善，正好成為蒙牛股價重估的催化劑，亦令該股投資價值需要認真重審，再非「吳下阿蒙」。

　　蒙牛近年積極拓展「現製奶飲」相關市場，這一塊正是內地乳品行業的新增長點。隨着消費者對「新鮮、即製、健康」的需求持續上升，現製奶飲門店、鮮奶吧、鮮奶咖啡等場景快速滲透，蒙牛亦加快布局，包括與大型連鎖咖啡品牌合作、推出鮮奶基底飲品等。這類高附加值產品不但能提升品牌形象，更能帶動整體產品結構升級，對毛利率改善料有實質幫助。

　　集團在2024年下半年因減值撥備引發半年度重大虧損，但在2025年上半年已重新錄得盈利，中期賺20.46億元人民幣，期內毛利率回升至41.7%，經營利潤率升至8.5%，均是業績持續改善的好兆頭。

聞風至

