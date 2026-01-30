張日強 - 銀行追貼樓價走勢 屋苑估值級級升 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場表現活躍，過去半年間樓價亦取得不俗升幅，尤其銀行連環減息的效應，用家及投資者更大舉追貨，以致近期樓價有明顯的升幅，銀行亦逐步追貼樓價走勢，多個大型屋苑的估值更級級報升，屋苑估價按月升約0.2%至3.07%，其中更以大型藍籌屋苑的估價最為突出，預期該類屋苑於短時間內仍有穩定升幅，銀行估價仍會趨向正面。



樓市氣氛持續好轉，受惠去年銀行連環減息的效應，整體樓宇買賣及造價都有不俗表現，售價亦錄得輕微升幅，銀行估價亦明顯追貼樓價走勢。日前《星島日報》追蹤20個指標屋苑單位估值，今年1月繼續出現「升多跌少」情況，已是連續8個月升幅，本月有14個屋苑估價錄升約0.2%至3.07%，當中以鰂魚涌太古城單位升幅最大。其次為將軍澳南豐廣場，另有荔枝角美孚新邨估價錄逾2%升幅。值得一提的是，有3個屋苑單位估價從去年6月起保持升勢，至今已屬「七連升」，為九龍灣德福花園、荃灣中心及沙田第一城等，反映大型屋苑有價有市，仍是用家及投資者的搜羅目標。



事實上，整體樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓表現有不俗的表現，受惠銀行連環減息的效應，用家及投資者迅速加快入市步伐，以致屋苑成交量及造價升溫，銀行亦明顯追貼樓價走勢，紛紛調高大屋苑樓價估值。



張日強