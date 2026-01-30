大行晨報 - 美加維持利率不變 加元強勢依然｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
　　美國聯儲局周四凌晨宣布維持聯邦基金利率目標區間在3.50%至3.75%不變，符合市場預期。美聯儲聲明指出，現有指標顯示美國經濟活動仍以穩健步調擴張，就業增長偏低，失業率趨於穩定，通脹則維持在略高水平，並重申其長期目標為實現充分就業及將通脹回落至2%，並表示在評估未來是否調整利率時，將會審慎衡量最新數據、經濟前景及風險平衡。聲明語調整體中性，未有明確指出下一步利率走向。此次會議中，兩名委員包括米蘭及沃勒投下反對票，二人認為應下調利率25個基點。

　　美元兌日圓周三止跌回升，守住152水準，一度曾升見至154水平。美國財長貝森特周三明確表示，「絕對不會」干預美元兌日圓，此舉削弱了市場對日美協同行動支撐日圓的預期。貝森特的表態使交易員開始質疑日本若單獨干預匯市的效果。在聯合干預可能性降低後，市場可能會試探日本財務省的底線，繼續推高美元兌日圓匯率。市場此前因猜測紐約聯儲進行「匯率審查」而一度推高日圓。

　　技術走勢而言，隨着美元兌日圓近日累計約700點跌幅，RSI及隨機指數已見落入超賣區域，但亦隨着匯價周三回升，兩指標均見反彈，預料短期美元兌日圓將可望先作喘穩。即市阻力則會回看100天平均線153.90及155水準，較大阻力位預料在156及25天平均線156.80水平。支持位則會先看過去兩日守位的152水準，其後將會關注250天平均線149.50及148水準。

　　美元兌加元跌至15個月低位，向下逼近1.35關口。加拿大央行周三晚維持利率不變。行長麥克林表示，加拿大經濟正從美國關稅戰的衝擊逐漸復甦。加拿大央行將隔夜利率維持在2.25%，是連續第二次貨幣政策會議沒有調整利率，符合市場預期。行長麥克林表示目前的利率水平適中，但如果經濟前景出現變化，央行已經準備好回應。麥克林承認，即將進行的《加美墨貿易協定》檢討，是當前加拿大經濟前景一個關鍵的不明朗因素，亦構成重要風險，談判結果會影響未來利率決策。美國財政部長貝森特周三表示，美國和加拿大貿易很可能有好的結局；但他同時警告加拿大在檢討貿易協定會談展開前，切勿挑起政治爭端。

　　至於美元兌加元走勢，從技術圖表所見，RSI及隨機指數仍見下行，而匯價本月上旬在1.39水準附近連日遇阻，故要防範美元兌加元尚見更大的回調壓力。當前支撐關鍵看至1.35關口附近，在去年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐，故若然破位料見美元跌勢加劇；較大支持料為1.3410關口及1.3360，再而至1.32。至於阻力則先會看至1.3620及1.3740，下一級料為1.3850及1.3920水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

