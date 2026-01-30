大行晨報 - 油價反彈後市仍偏淡｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

油價反彈後市仍偏淡｜大行晨報

4小時前
　　美國聯儲局將聯邦基金利率區間維持在3.5至3.75厘不變，符合市場預期。議息紀錄顯示，貨幣政策委員會（FOMC）以10比2的投票結果維持利率不變，當中獲總統特朗普提名的聯儲局理事米蘭（Stephen Miran）及理事沃勒（Christopher Waller），都傾向繼續減息0.25厘。聯儲局官員稱，失業率有企穩跡象，暗示對利率調整會更為審慎。主席鮑威爾預計未來一年經濟將明顯改善。美國財長貝森特否認入市干預日圓匯率，重申強勢美元政策。美匯指數在聯儲局議息後，短暫拉升至日內高位，但升勢有限，執筆之時正於96.188上落徘徊。

　　另外，受美元回落以及地緣政治風險激增的情形下，近日商品市場迎來一輪狂歡，金銀銅等貴金屬加上原油齊飆。現貨金價歷史性升穿每盎司5500美元大關，並一度高見每盎司5589.46美元，連續9個交易日上揚。

商品成短期避險資產

　　美國總統特朗普政策不確定性引發投資者憂慮美元不再是穩定的避險資產，加拿大退休基金安大略省投資管理公司（IMCO）將日圓、黃金和瑞郎視為潛在的美元替代品。除此之外，特朗普本周敦促伊朗達成核協議，否則將發動猛烈打擊，原油應聲大漲。

　　紐約期油自去年第4季以來走勢持續偏軟，於50天線下方上落。今年1月以來，紐約期油由低位每桶55.76美元升穿50天線，並於昨日一度升穿250天線，高見每桶64.4美元。

　　展望今年上半年，筆者暫時維持對油價中性偏淡的看法不變。短線油價走勢料仍受地緣政治風險影響，預計紐約期油價格短線阻力位為每桶66美元水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部
大行晨報 - 美加維持利率不變 加元強勢依然｜大行晨報
　　美國聯儲局周四凌晨宣布維持聯邦基金利率目標區間在3.50%至3.75%不變，符合市場預期。美聯儲聲明指出，現有指標顯示美國經濟活動仍以穩健步調擴張，就業增長偏低，失業率趨於穩定，通脹則維持在略高水平，並重申其長期目標為實現充分就業及將通脹回落至2%，並表示在評估未來是否調整利率時，將會審慎衡量最新數據、經濟前景及風險平衡。聲明語調整體中性，未有明確指出下一步利率走向。此次會議中，兩名委員包括米
4小時前
大行晨報