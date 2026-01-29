Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

輪商精選 - 睇好微創機械人可吼「24767」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
輪商精選
2小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　微創機器人（2252）近日公布業績預告，預計去年全年收入或有望按年增長超過一倍，虧損亦有機會明顯收窄。根據集團資料，核心產品「圖邁」腔鏡手術機器人商業化進展理想，全年新簽海外定單逾百部，海外市場銷售收入顯著提升。「圖邁」系統屬內地自主研發高端手術機器人，能協助醫生進行高精度、微創手術，提升安全性及準確度。

　　股價走勢上，微創機械人周三公布業績預告後曾突破30元水平，惟逼近去年10月高位有回吐壓力，本周於10天線水平上落。如投資者中長期看好行業前景，可留意微機購「24767」，行使價38.22港元，2027年9月30日到期，屬市場上唯一50兌1條款的認購證，輪證面值較低及年期較長，較適合中長線部署。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。結構性產品之價格可急升也可急跌，投資者或會損失部份或所有投資。可贖回牛熊證備有強制贖回機制而可能被提早終止，屆時（i）N類牛熊證投資者將不獲發任何金額；（ii）R類牛熊證之剩餘價格可能為零。摩根大通並非投資者的顧問或信託人，亦不會負責决定投資該金融工具是否合法或適合任何準買家。投資者應為自己作風險評估，並在需要時諮詢專業意見。投資者應詳閱有關上市文件中之條款、風險因素及其他資料，並瞭解結構性產品之特性及願意承擔所涉風險，否則切勿投資上述產品。結構性產品於第二市場的流通量是無法預料的。J.P. Morgan Broking (Hong Kong) Limited 為認股權證、牛熊證及/或交易期權的莊家及流通量提供者亦可能為上述結構性產品的唯一流通量提供者。摩根大通或其聯屬公司可能作為交易所買賣基金的參與證券商或莊家，並可能於交易所買賣基金的股份中擁有重大權益，導致就結構性產品相關的交易所買賣基金潛在利益衝突。

輪商精選

最Hit
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
TVB「上位花旦」出身基層嫁富二代 進駐3千萬樓王 教B彈琴曝光豪宅無敵大海景
影視圈
9小時前
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
佳宝超市新年大劈價！一連7日全場8折 全線分店適用 雞蛋/廁紙/花生油低至$16
生活百科
14小時前
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）下月擬加2.2%！即睇最新金額/年齡要求/資產上限/離港限制/發放日期/申請懶人包
長者生活津貼2026｜長生津/生果金（高齡津貼）擬加2.2%！即睇最新金額/申請資格 資產過上限可善用年金計劃?
飲食
11小時前
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
瘋搶iPhone 4S︱「古董」賣¥55銷量逾10萬部 翻Hit因……
即時中國
7小時前
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
周潤發慘被呼喝「你係咪盧海鵬？」  發哥即時驚人反應曝光  一招瀟灑擋架化解尷尬
影視圈
11小時前
37歲「億萬闊太」女星秘密產子 遊泰國全素顏白到發光如18歲 親自入店舖做一事毫無架子
37歲「億萬闊太」女星秘密產子 遊泰國全素顏白到發光如18歲 親自入店舖做一事毫無架子
影視圈
11小時前
王祖藍罕剖白跟鍾嘉欣關係  傳因對方辭任TVB高層  認管理一方面能力不足：我不才
王祖藍罕剖白跟鍾嘉欣關係  傳因對方辭任TVB高層  認管理一方面能力不足：我不才
影視圈
12小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
00:41
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
2026-01-27 21:59 HKT
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
長者社企麵包店荃灣開張！每日新鮮出爐蛋撻/菠蘿包 全場8折優惠+必試$55越式法包配咖啡
飲食
10小時前
更多文章
輪商精選 - 百度高位回調 博「21030」 | 窩輪熱炒特區
　　美國科技股進入業績期，市場關注科技企業於人工智能領域的最新發展及相關長線回報。港股相關概念股近日走勢波動，成為輪場資金流的焦點。 　　百度（9888）本周初於約3年高位回調，其認購證於周一隨即錄得逾900萬元淨流入。消息方面，市場聚焦百度多項業務進展，包括旗下AI晶片業務崑崙芯的獨立上市進度、無人駕駛的士平台蘿蔔快跑的業務擴展，以及文心AI大模型的最新動向。投資者如有意捕捉百度短線反彈機
2026-01-28 02:00 HKT
窩輪熱炒特區