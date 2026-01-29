輪商精選 - 睇好微創機械人可吼「24767」 | 窩輪熱炒特區

微創機器人（2252）近日公布業績預告，預計去年全年收入或有望按年增長超過一倍，虧損亦有機會明顯收窄。根據集團資料，核心產品「圖邁」腔鏡手術機器人商業化進展理想，全年新簽海外定單逾百部，海外市場銷售收入顯著提升。「圖邁」系統屬內地自主研發高端手術機器人，能協助醫生進行高精度、微創手術，提升安全性及準確度。



股價走勢上，微創機械人周三公布業績預告後曾突破30元水平，惟逼近去年10月高位有回吐壓力，本周於10天線水平上落。如投資者中長期看好行業前景，可留意微機購「24767」，行使價38.22港元，2027年9月30日到期，屬市場上唯一50兌1條款的認購證，輪證面值較低及年期較長，較適合中長線部署。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



