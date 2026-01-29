張日強 - 去年樓價累升3.25% 扭轉連挫3年局面 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
2小時前
受惠去年政府推出新房策措施，加上銀行連環減息的刺激，去年整體樓市氣氛向好，新盤及二手樓市場有不俗的表現，尤其用家及投資者大舉入市的實況下，成交量及造價都有明顯上升，差餉物業估價署臨時數據顯示，去年12月樓價指數報298.6點，按月升0.2%，屬連升7個月，以及為過去4年來最長的升浪，全年樓價則上升3.25%，扭轉連挫3年的局面。至於去年12月私人住宅租金指數報200.7點，按月上升約0.1%，全年租金則累計升約4.3%，並已超越2019年8月最高位200.1點，高出約0.3%，再創歷來新高。

　　據差餉物業估價署最新資料，2025年12月私樓售價指數報298.6點，按月升0.2%，連升7個月，至於去年則累升約3.25%。比較2021年9月的歷史高位398.1點比較，樓價至今累跌約25%。各類型樓單位樓價全面報升，A類單位（面積431方呎或以下）按月升約0.03%，B類單位（面積431至752方呎）按月升0.31%，C類單位（面積753至1076方呎），按月升0.5%，D類單位（面積1076至1721方呎）按月升約0.07%，至於E類單位（1722方呎或以上）則按月升約0.71%。

　　事實上，受惠政府推出新房策措施，以及銀行連環減息的效應，令到去年樓價累升約3.25%，並且結束3年的跌勢，市況轉好的實況下，預測農歷新年後仍有升勢，甚至樓市小陽春提早來臨。

張日強 - 短炒客「密食當3番」4個月獲利20% | 樓聲隨筆
受惠去年的房策措施，以及銀行連環減息的效應，用家及投資者大舉入市，整體樓市氣氛已逐步向好，成交量更持續升溫，去年購入的物業更水漲船高，市場上不少投資者見樓市升浪持續，物業升幅已達可觀水平，故隨即改變策略，部分短炒客寧願「密食當3番」，持貨約4個月單位升值約20%，基本上已合乎短炒策略，故先行止賺離場再作部署。 　　去年初政府推出的新房策措施，百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物
2026-01-28 02:00 HKT
樓聲隨筆