大行晨報 - 美元續見承壓 紐元延展漲勢｜大行晨報

2小時前
　　歐羅兌美元周二繼續上揚，更是自2021年6月以來首次突破1.20關鍵心理關口，最高觸及1.2081。美國總統特朗普釋放的「美元貶值」訊號，引發大規模止損交易與演算法交易共振。特朗普稱美元表現很好，並不擔心美元下跌，還表示可以讓美元像一個「搖搖」（yo-yo）一樣波動，認為美元並未下跌太多，且美元正在回歸其自身應有的水準是合理的，同時提及日本一直都想讓貨幣貶值。其言論被市場解讀為對近期美元拋售的默許，加劇了投資者對美元資產的結構性質疑。市場正密切關注聯儲局利率決議，儘管利率預計保持不變，但政策聲明及主席鮑威爾對未來政策的表態，尤其是在政治壓力下的獨立性立場，均將備受關注。另外，美國國會需在1月30日前通過撥款法案以避免政府部分停擺，而圍繞移民執法機構的撥款爭議使這一風險加劇。

　　從歐羅兌美元走勢圖所見，5天平均線上破10天平均線，估計匯價短期仍傾向持穩發展，尤其匯價已企穩在25天平均線1.1730之上，可望歐元有繼續上闖的傾向，阻力位先看1.21及250個月平均線1.2240水準，進一步看至1.2350及1.25。支持位方面，較近看至1.1970及1.1850，下一級料為1.1750及1.17水準。

　　紐元兌美元持續上行，升破去年9月高位，再而又突破另一個重要關卡200天平均線，自去年十月至今，紐元兩度上訪此指標亦未可衝破，並且在之後均見一定幅度的調整，故今趟終衝破此區，將可望衍生較大之上漲動力；倘若以最近一浪的回調幅度約140點計算，延伸上漲可至0.6010，這亦正好與0.60心理關口構成一個共識目標；甚至去年9月17日高位也只是0.6008；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122則為較大目標參考，進一步看至0.62關口。當前支撐先會回看200天平均線0.5860，其後則看25天平均線0.58及0.57，以至參考0.5610水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
 

