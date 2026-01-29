大行晨報 - 加元或可考慮止盈｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2小時前
　　近期受美國與伊朗地緣政治衝突及總統特朗普關於匯市的大膽言論所影響，美匯指數重挫，短時間內由50天線上方約99.5水平跌至95.55水平附近，創下2022年年初以來的新低。執筆之時美國聯儲局暫未公布議息結果，今次議息會議將維持利率不變基本已是市場共識，不過近期美元跌勢過急，市場需留心聯儲局官員會發表鷹派言論以支撐美元走勢。

　　另外，今個星期除了美國聯儲局之外，加拿大央行亦將舉行議息會議。加拿大央行去年12月議息會議時，宣布將利率維持在2.25厘不變，結果符合市場預期。央行議息聲明表示，現時利率大致處於合理水平，但不確定性仍然偏高，之後議息會議將會減息還是加息將根據經濟數據決定，市場揣測加拿大央行減息周期或已完結。彭博利率期貨顯示，交易員預計加拿大央行下半年亦有加息的可能性。執筆之時，加拿大央行暫未公布議息結果，預計加拿大央行有較大機會今次會議按兵不動。

　　近期環球市場受美元波動影響，投資者紛紛尋找可替代資產尋求避險，黃金原油外幣均錄得一輪強勢上漲，當中加元亦受惠於美元回落和油價反彈。雖然加拿大積極尋求多邊的貿易夥伴關係，擺脫對美國的依賴，但此舉亦招來美國方面的強勢回應，不排除令到兩國短期內的談判更加趨於緊張。短線來看，美元兌加元周二盤中一度低見1.3559，創下去年7月來新低，日線圖技術指標14天相對強弱指數（RSI）已見超賣，美元兌加元短線不排除有機會反彈至50天線約1.38水平附近。

光大證券國際產品開發及零售研究部

