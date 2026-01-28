朱紅 - 阿里10天線見支持 敲「22984」 | 窩輪熱炒特區

阿里發布千問最新旗艦模型Qwen3-Max-Thinking，是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型，據悉整體性能可媲美GPT-5.2-Thinking和Gemini 3 Pro等國際頂尖模型。阿里巴巴（9988）股價於10天線見支持，升至169元附近整固。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



中東局勢持續緊張，加上美國政府對南韓加徵關稅，避險資金持續流入金市，現貨金、銀價格造好。紫金礦業（2899）股價連升多日，曾升至45.18元再創新高。如看好紫金可留意認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅