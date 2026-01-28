Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 阿里10天線見支持 敲「22984」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　阿里發布千問最新旗艦模型Qwen3-Max-Thinking，是目前阿里規模最大、能力最強的千問推理模型，據悉整體性能可媲美GPT-5.2-Thinking和Gemini 3 Pro等國際頂尖模型。阿里巴巴（9988）股價於10天線見支持，升至169元附近整固。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓桿4倍，今年9月到期。

　　中東局勢持續緊張，加上美國政府對南韓加徵關稅，避險資金持續流入金市，現貨金、銀價格造好。紫金礦業（2899）股價連升多日，曾升至45.18元再創新高。如看好紫金可留意認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期。如看淡紫金可留意認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
11小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
16小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
8小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
7小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
16小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
8小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
朱紅 - 紫金再破頂 吼「21590」 | 窩輪熱炒特區
　　報道指美國已派遣艦隊前往伊朗並擬實施新一輪制裁，加上日圓匯率急劇波動，市場關注央行採取干預行動。資金避險需求推升貴金屬，金銀價格再創新高，紐約期金升破5000美元關口。紫金礦業（2899）股價顯著造好，曾升至43.56元再創新高。如看好紫金，可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期。如看淡紫金，可留意紫金認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍
2026-01-27 02:00 HKT
窩輪熱炒特區