輪商精選 - 百度高位回調 博「21030」 | 窩輪熱炒特區

3小時前
　　美國科技股進入業績期，市場關注科技企業於人工智能領域的最新發展及相關長線回報。港股相關概念股近日走勢波動，成為輪場資金流的焦點。

　　百度（9888）本周初於約3年高位回調，其認購證於周一隨即錄得逾900萬元淨流入。消息方面，市場聚焦百度多項業務進展，包括旗下AI晶片業務崑崙芯的獨立上市進度、無人駕駛的士平台蘿蔔快跑的業務擴展，以及文心AI大模型的最新動向。投資者如有意捕捉百度短線反彈機會，可參考較高槓桿、短年期認購證「21030」，行使價185.9元，實際槓桿約8.3倍，今年3月到期。若關注百度或有下行風險可留意認沽證「20715」，行使價113.78元，實際槓桿約4.4倍，今年7月到期。

　　阿里巴巴（9988）正式發布千問推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，股價周二以全日高位收市，再上試170元關口。如投資者看好阿里後市可留意認購證「22962」，行使價207.19元，實際槓桿約7.9倍，今年4月到期；如計劃趁高造淡可留意阿里認沽證「21900」，行使價144.9元，實際槓桿約5倍，今年6月到期。

輪商精選 - 小米反彈 留意「23906」 | 窩輪熱炒特區
　　小米（1810）股價上周五曾錄逾2%反彈，此前集團宣布啟動自動股份購回計劃，最高達25億元。值得留意是，回顧截至周四的過去30日，股價下跌約17%，表現跑輸十大恒生科技指數成分股。根據彭博行業研究，這次回購行動或反映管理層對集團前景信心。 　　展望2026年，彭博行業研究預計小米收入有望增長約25%，其中電動車業務或將成為主要增長動力。惟彭博行業研究同時指出眾多因素包括行業競爭、智能手機
2026-01-26 02:00 HKT
