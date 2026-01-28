輪商精選 - 百度高位回調 博「21030」 | 窩輪熱炒特區

美國科技股進入業績期，市場關注科技企業於人工智能領域的最新發展及相關長線回報。港股相關概念股近日走勢波動，成為輪場資金流的焦點。



百度（9888）本周初於約3年高位回調，其認購證於周一隨即錄得逾900萬元淨流入。消息方面，市場聚焦百度多項業務進展，包括旗下AI晶片業務崑崙芯的獨立上市進度、無人駕駛的士平台蘿蔔快跑的業務擴展，以及文心AI大模型的最新動向。投資者如有意捕捉百度短線反彈機會，可參考較高槓桿、短年期認購證「21030」，行使價185.9元，實際槓桿約8.3倍，今年3月到期。若關注百度或有下行風險可留意認沽證「20715」，行使價113.78元，實際槓桿約4.4倍，今年7月到期。



阿里巴巴（9988）正式發布千問推理模型「Qwen3-Max-Thinking」，股價周二以全日高位收市，再上試170元關口。如投資者看好阿里後市可留意認購證「22962」，行使價207.19元，實際槓桿約7.9倍，今年4月到期；如計劃趁高造淡可留意阿里認沽證「21900」，行使價144.9元，實際槓桿約5倍，今年6月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



輪商精選