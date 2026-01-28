張日強 - 短炒客「密食當3番」4個月獲利20% | 樓聲隨筆

受惠去年的房策措施，以及銀行連環減息的效應，用家及投資者大舉入市，整體樓市氣氛已逐步向好，成交量更持續升溫，去年購入的物業更水漲船高，市場上不少投資者見樓市升浪持續，物業升幅已達可觀水平，故隨即改變策略，部分短炒客寧願「密食當3番」，持貨約4個月單位升值約20%，基本上已合乎短炒策略，故先行止賺離場再作部署。



去年初政府推出的新房策措施，百元印花稅門檻由樓價300萬上調至400萬或以下物業，此舉的確對細價樓有實際的帶動，同時亦可推動換樓鏈，當時亦起了積極作用，再加上去年下半年錄得連環減息等，隨即引領了大批用家及投資者或大手客加快入市步伐，以致成交量急速升溫。受到樓價緩緩升幅的效應，部分短炒投資客改變策略，紛紛放售物業，其中新葵芳花園新近錄得一宗短炒獲利成交，單位面積約400方呎，原業主去年9月以415萬購入，日前以約496萬沽出，呎價約1.2萬，持貨僅約4個月，帳面賺幅約20%。另外，元朗錦綉花園單號屋，面積約1035方呎，原業主去年9月以約1048萬購入，近日以1248萬沽出，呎價約1.2萬，持貨短短約4個月轉售，帳面獲利幅度約19%。



事實上，整體樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓表現有不俗表現，受惠銀行連環減息的效應，用家及投資者亦加快入市步伐，部分短炒投資者見市況升溫，且去年購入的單位已有近20%升幅利潤，故紛紛止賺離場再作部署。



