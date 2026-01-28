Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元維持疲軟｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
3小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國聯儲局將於周三公布議息決議，市場普遍預計利率將維持在3.50%至3.75%不變，但將仔細解讀其關於未來政策路徑的表述。美聯儲本周維持利率不變的概率約為97%，到6月維持利率不變的概率約為40%。而特朗普政府對美聯儲主席鮑威爾的刑事調查，以及特朗普公開施壓要求降息，這使美聯儲獨立性問題備受關注。

市場關注美聯儲議息會議

　　此外，市場對美聯儲新任主席人選的猜測也越發激烈，美國財長貝森特上周透露，目前有四位出色候選人角逐美聯儲主席職位，最快本周宣布。貝森特提及的美聯儲主席候選人，包括白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、貝萊德集團全球固收首席投資官里德爾（Rick Rieder），以及美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）和前理事沃什（Kevin Warsh）。

　　英鎊兌美元上周反覆回升，上周四重登1.35關口，同時亦見25天平均線失而復得，目前25天線位於1.3470水準，若後市可持穩於此區之上，預料英鎊可延展新一波升勢，其後較大阻力料為1.3660以至參考去年9月17日高位1.3726，再而將會以1.38及1.40為重要目標。較大支持料會看至1.34及1.3360，進一步參考1.33水準。

　　澳元兌美元方面，技術走勢而言，澳元兌美元此前窄幅橫盤於0.6660水準之上，也守住25天平均線，至上周突破區間以至月初高位0.6768，估計澳元短線前景仍繼續向好。上延阻力估計在0.6860及0.6950，下一級預估在0.70關口以至參考2023年2月高位0.7158。較近支持見於0.68及0.6760，下一級料為0.67，關鍵依然會留意0.6660水準。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

最Hit
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
11小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
16小時前
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
00:42
黃金賭局爆煲｜深圳水貝珠寶商疑「老佬」涉款百億 受害人全家損失逾¥500萬︱有片
即時中國
8小時前
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
日出康城領都裝充電樁惹業主不滿 收授權票遭惡煞騷擾 重案組拘5人包括15歲少年
突發
7小時前
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
連鎖點心店限時5折！$60/位食齊點心+燉湯+籠仔飯(沙田、荃灣都有分店)
飲食
16小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
13小時前
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
東張西望丨「攞命鄰居」失控實錄 手持鐵鎚狂扑大閘木門 女戶主崩潰尖叫：原來租客係最惡
影視圈
8小時前
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
《愛回家》「多仔公」男星暗示離巢？跟訓練班同學周嘉洛成就距離大 轉做生意豬籠入水
影視圈
8小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
更多文章
大行晨報 - 美匯或下試96.5水平｜大行晨報
　　本周加拿大央行及美國聯儲局將會舉行議息會議，根據彭博利率期貨顯示，交易員預計兩間央行將維持利率不變。上周公布的數據顯示，去年11月美國個人消費支出（PCE）物價指數按年上升2.8%，期內核心PCE物價指數按年同樣上升2.8%，均符合市場預期。美國去年第3季年化國內生產總值按季增幅上修至4.4%，創兩年來最快，前值和市場預期均為4.3%，服務支出增速亦創3年來最高水平。不過，逐漸回落的通脹數據及
3小時前
大行晨報
大行晨報 - 澳元短線仍可高追｜大行晨報
　　在美國聯儲局議息前夕，受美國地緣政治風險影響，美元上周急挫，一度失守97水平，創下去年9月以來的新低，而受美元回落影響，多隻外幣迎來一輪明顯反彈，當中澳元兌美元年初至今升幅已超出3.5%。澳洲將於今周公布第四季通脹數據，早前澳洲第三季通脹按年升幅曾創下自2024年第二季以來的最高，飆升至3.2%，亦高於前值和市場預期。商品通脹則攀升至五個季度來的高位，主要受汽油價格暴漲以及電費上漲加快。
2026-01-27 02:00 HKT
大行晨報