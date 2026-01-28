大行晨報 - 美元維持疲軟｜大行晨報

美國聯儲局將於周三公布議息決議，市場普遍預計利率將維持在3.50%至3.75%不變，但將仔細解讀其關於未來政策路徑的表述。美聯儲本周維持利率不變的概率約為97%，到6月維持利率不變的概率約為40%。而特朗普政府對美聯儲主席鮑威爾的刑事調查，以及特朗普公開施壓要求降息，這使美聯儲獨立性問題備受關注。



市場關注美聯儲議息會議



此外，市場對美聯儲新任主席人選的猜測也越發激烈，美國財長貝森特上周透露，目前有四位出色候選人角逐美聯儲主席職位，最快本周宣布。貝森特提及的美聯儲主席候選人，包括白宮國家經濟委員會主任哈塞特（Kevin Hassett）、貝萊德集團全球固收首席投資官里德爾（Rick Rieder），以及美聯儲理事沃勒（Christopher Waller）和前理事沃什（Kevin Warsh）。



英鎊兌美元上周反覆回升，上周四重登1.35關口，同時亦見25天平均線失而復得，目前25天線位於1.3470水準，若後市可持穩於此區之上，預料英鎊可延展新一波升勢，其後較大阻力料為1.3660以至參考去年9月17日高位1.3726，再而將會以1.38及1.40為重要目標。較大支持料會看至1.34及1.3360，進一步參考1.33水準。



澳元兌美元方面，技術走勢而言，澳元兌美元此前窄幅橫盤於0.6660水準之上，也守住25天平均線，至上周突破區間以至月初高位0.6768，估計澳元短線前景仍繼續向好。上延阻力估計在0.6860及0.6950，下一級預估在0.70關口以至參考2023年2月高位0.7158。較近支持見於0.68及0.6760，下一級料為0.67，關鍵依然會留意0.6660水準。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇