大行晨報 - 美匯或下試96.5水平｜大行晨報

本周加拿大央行及美國聯儲局將會舉行議息會議，根據彭博利率期貨顯示，交易員預計兩間央行將維持利率不變。上周公布的數據顯示，去年11月美國個人消費支出（PCE）物價指數按年上升2.8%，期內核心PCE物價指數按年同樣上升2.8%，均符合市場預期。美國去年第3季年化國內生產總值按季增幅上修至4.4%，創兩年來最快，前值和市場預期均為4.3%，服務支出增速亦創3年來最高水平。不過，逐漸回落的通脹數據及超出預期的經濟增長，並未帶動美元重返升勢。



美元近期走勢波動，相信和市場憂慮特朗普政策的不確定性有關。美國總統特朗普上周就格陵蘭問題與北約爭議再度升級，隨後稱雙方達成協議框架，緊張局勢隨即降溫。



投資者尋替代資產避險



然而在臨近上周末前，美國據報正針對伊朗局勢在中東集結軍力並部署艦隊，市場憂慮美國與伊朗的地緣政治衝突一觸即發，金銀價格齊飆，美匯指數上周五盤中大幅下挫，並創9個月來最大單周跌幅；及至本周一開盤更一度失守97水平，低見96.806，執筆之時暫時升返97.1水平上落整固。



短線來看，美匯指數14天相對強弱指數（RSI）已逐漸逼近超賣區間，短線不排除出現技術反彈。展望今年首季美匯指數走勢，若特朗普政府對伊朗及各貿易夥伴的政策持續引發市場擔憂，不排除令投資者尋找代替美元的資產避險，美匯指數首季有望下試約96.5水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報