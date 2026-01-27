鄧聲興 - 佑駕創新增長前景樂觀 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興
2小時前
　　佑駕創新（2431）為中國領先的智能駕駛及智能座艙解決方案供應商，憑藉卓越研發及商業化能力，以漸進式戰略開發L0至L4級智能駕駛方案，並創新布局智能駕駛、智能座艙及車路協同三大業務線，全方位賦能智能汽車。

　　佑駕創新近兩周股價表現亮眼，跑贏港股互聯網軟件板塊，交易活躍度顯著提升。核心業務突破方面，公司今年1月25日公告獲某知名車企超13億元智能駕駛定點定單，計劃2026年中啟動量產，驗證技術國際化競爭力，成為乘用車智能化全球布局關鍵一步。行業趨勢上，2026年被定義為L4商業化元年，技術端大模型與VLA算法突破推動成本下降，B端無人車場景率先跑通商業模式；AI座艙成為應用風口，公司推出的座艙大模型「智能管家BamBam」已切入國際主機廠供應鏈，定單金額達3.2億元。佑駕創新憑藉技術實力和戰略布局，在智能汽車浪潮中佔據先機，全球化定單與資本動向均為利好催化劑，未來增長前景樂觀，宜關注其長期價值釋放。目標價20元，止蝕價14.5元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

