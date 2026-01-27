朱紅 - 紫金再破頂 吼「21590」 | 窩輪熱炒特區

報道指美國已派遣艦隊前往伊朗並擬實施新一輪制裁，加上日圓匯率急劇波動，市場關注央行採取干預行動。資金避險需求推升貴金屬，金銀價格再創新高，紐約期金升破5000美元關口。紫金礦業（2899）股價顯著造好，曾升至43.56元再創新高。如看好紫金，可留意紫金認購證「21590」，行使價48.6元，實際槓桿7倍，今年4月到期。如看淡紫金，可留意紫金認沽證「24709」，行使價28.99元，實際槓桿4倍，今年7月到期。



泡泡瑪特（9992）與榮耀推出潮玩手機榮耀限定版正式開售，據報道該產品線上線下銷情熱烈，部分二手交易平台已出現求購訊息。泡泡瑪特股價表現反覆，升至近月高位後遇沽壓，回落至218元水平整固。如看好泡泡瑪特，可留意泡瑪認購證「22285」，行使價260.12元，實際槓桿6倍，今年4月到期。如看淡泡泡瑪特，可留意泡瑪認沽證「15457」，行使價179.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。



據報道，內地當局已告知國內科技企業龍頭可着手準備輝達H200人工智能晶片採購，亦引述有消息指附帶條件是科企訂購H200同時須採購一定數量國產晶片。晶片股份個別發展，中芯國際（981）股價受壓，回落至20天線約75.5元附近徘徊。如看好中芯可留意認購證「21283」，行使價95.05元，實際槓桿5倍，今年5月到期；如看淡可留意認沽證「21281」，行使價62.76元，實際槓桿5倍，6月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅