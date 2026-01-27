聞風至 - 擁智能農機概念 一拖展升浪 | 鮮股落鑊

港股繼續於兩萬七關前窄幅上落。恒生指數周一高開後曾倒跌130點報26619，其後一度回升至26911，漲162點。最終收報26765，升16點。全日成交金額增至2617億元。



市場終於意識到第一拖拉機股份（038）的智能農機概念，近日高盛首度給予一拖「買入」評級，目標價高達14元，相當於潛在升幅近5元或55%水平。預料在市場重審價值後，一拖會展開一場新升浪，值得留神。



本欄一路有關注一拖的強勁升浪，該股自2024年突破5元阻力後，在2024年10月曾一度高見10.4元，一年內升幅逾倍。別忘記，恒指是在2025年初才因DeepSeek概念爆發，原因是DeepSeek技術可能引發所謂的「AI平權」，即中國科技企業可用較低的算力成本獲得更高AI能力的結構性改變。



具強力出海攻勢



一拖作為一隻老牌工業股，能夠遠遠跑贏大市實在令筆者相當意外，因此亦花費大量時間心力研究其背後邏輯，得到的答案其實不複雜，一是智能農機概念的崛起，二是集團出海的強力攻勢。



過去大家看一拖，不外乎是傳統製造、周期性行業、估值永遠上不去的那類公司。但當「智慧農業」、「無人農場」這些關鍵詞與一拖成為一個組合，便足以令一拖變身成一隻「農機+科技」股。AI、自動駕駛、精準耕作等技術的落地，足以令市場重新審視這間公司的估值。



其次，是出海。這點在市場上反而被低估了。一拖近年在東南亞、中東、非洲等地的渠道鋪設、裝配廠落地、與政府合作的農業現代化項目，令其海外收入增速遠超國內。當一間公司從「內需製造股」變成「全球農機供應商」，估值評價亦自然完全不同。



再看高盛的報告，大意亦和筆者的觀點相符，高盛則將目光放更遠至2030年，預測集團到2030年出口業務佔收入的比例將翻倍。高盛認為，始於2023年、為期3年的拖拉機下行周期將在進入2026年時結束，扭轉一拖的跌勢，視國內拖拉機周期拐點為近期主要催化劑。



意即一拖在今年開始到2030年將進入一個新的增長期，而當智能化與全球化兩條主線逐步兌現，其估值與市場定位亦將隨之重塑，成為未來數年值得持續跟進的長線故事。



聞風至