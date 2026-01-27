Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 新盤向隅客回流搶二手筍盤 | 樓聲隨筆

張日強
2小時前
產經 專欄
整體樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓表現有不俗表現，當中以新盤市場最為矚目，受惠銀行連環減息的效應，用家及投資者迅速加快入市步伐，部分新盤更連錄大手投資客搶貨的實況，反映投資者大舉參與新盤市場買賣，明顯有推波助瀾之勢，部分向隅客未能購得心頭好，最後亦流向二手樓市場，以致近日各大屋苑的睇樓及成交量都有所升溫。

　　新盤市場持續旺熱，西沙大盤日前連番推售並先後開出紅盤，短短12日便沽出703伙，另外，市場貨尾盤同樣表現積極，發展商趁勢削減優惠或限量加推部分單位應市，亦有部分貨尾盤推出農曆新年優惠，同樣地除了引領實際用家外，亦吸引了大手投資客搶貨的情況，反映市場具有相當投資動力，預期農曆新年前都有新盤及貨尾推出應市，特別是每年農曆新年前後都有機會出現樓市小陽春的局面，相信今年亦不會例外，以目前對樓市有利的實況來看，農曆新年前或有驚喜。

　　事實上，近期新盤頻頻熱銷，西沙大盤連番熱銷，同時亦帶動其他新盤及貨尾的銷情，尤其引領了大批用家及投資者進場，不少準買家未能購得熱賣新盤的心頭好，故密密回流二手樓市場選購筍盤，當中以中細價樓更成為主要目標，只要開價較市價稍低，一般都可獲市場承接，預期農曆年前市況仍有不俗表現，並且有機會提早出現小陽春。

張日強

