伍禮賢 - 雲鋒金融保險業務穩健增長｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤
伍禮賢
2小時前
產經 專欄
　　2025年中期，雲鋒金融（376）的保險收入較2024年上半年增長11%，淨營運利潤6.96億元，貢獻集團整體比例為101.5%。在2018年至2024年期間，萬通保險的保費及費用收入總額、新業務價值和內含價值分別取得9%、5%和6%的年均複合增長率。而2025年上半年，萬通保險保費及費用收入、新業務價值和內含價值分別進一步錄得按年增長29%、81%及6%。

　　保險業務增長帶動雲鋒金融整體業績亦有良好表現。2025年上半年，雲鋒金融股東應佔淨利潤為4.86億元，按年錄得增長142%。隨着內地十年期國債收益率維持低企，令壽險的高收益率產品保持吸引力，吸引內地高資產值客戶赴港投保，故料公司下半年仍能取得穩健增長。

　　不妨考慮在3.4元關注，目標價3.9元，若跌穿3元離場。

　　本人為證監會持牌代表，本人沒有持有上述股份​​。

光大證券國際證券策略師
伍禮賢

2026-01-26 02:00 HKT
