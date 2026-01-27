大行晨報 - 干預疑慮再起 圓匯大幅向上｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

干預疑慮再起 圓匯大幅向上｜大行晨報

2小時前
　　美元上周五續見走低，倉位調整仍在壓制美元走勢。美國總統特朗普周末表示，倘若加拿大與中國達成相關協議，美國將立即對所有進入美國的加拿大商品加徵100%的關稅。對中美貿易問題放大的擔憂與特朗普政府的激進舉措，成為近期美國資產遭到拋售的導火索。而其威脅干預伊朗並稱近期將派重兵往伊朗等地緣動作，疊加白宮執意推進格陵蘭島擴張計劃，亦已打壓着美元走勢。

　　另外，有傳聞稱紐約聯儲對美元兌日圓進行了與利率相關的市場檢查，市場人士將此解讀為可能支持日圓走強的干預訊號。然而，日本央行的貨幣市場資料顯示，日本當局上周五並未在外匯市場進行干預。此前由於市場憂慮日本首相高市早苗推動的擴張性財政政策，加上日本央行加息步調緩慢，恐導致財政壓力加劇、國債供應增加，並推高通膨風險，使日圓持續遭到拋售。美元兌日圓上周五顯著回落至155區間，延至本周一更一度下破154關口。接下來，本周焦點將會是周三晚美聯儲的議息會議，其在措辭的變化、對經濟韌性的判斷，以及對未來降息節奏的暗示，都將撼動美元的後續走向。目前市場定價隱含的美聯儲年內降息幅度約為48個基點。

　　美元兌日圓經歷上周五之下挫後，已跌破近期的整固區間，或許尚有進一步的下行壓力，當前將會留意又一個底部在154.30，若然再為明確下破，延伸目標將看至100天平均線153.60以至152.80，再而指向150關口。即市阻力則會回看155水準，較大阻力位預料在156及25天平均線157.10水平，之後將關注159以至160關口。

　　美元兌瑞郎在本月中未能突破200天平均線，再而於上周急速回調，而技術圖表見RSI及隨機指數已見回落，或見美元兌瑞郎將有進一步調整壓力。去年12月守住的0.7850將是當前參考，下個支持將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為0.8250。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇

53歲吳美珩罕現身熱情如火 頭貼頭跟兩屆「人夫影帝」合照表情嫵媚 超凍齡獲讚「廿年冇老過」
影視圈
12小時前
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
一隻地產股有炒落後機會｜曾淵滄
投資理財
16小時前
