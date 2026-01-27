大行晨報 - 澳元短線仍可高追｜大行晨報

在美國聯儲局議息前夕，受美國地緣政治風險影響，美元上周急挫，一度失守97水平，創下去年9月以來的新低，而受美元回落影響，多隻外幣迎來一輪明顯反彈，當中澳元兌美元年初至今升幅已超出3.5%。澳洲將於今周公布第四季通脹數據，早前澳洲第三季通脹按年升幅曾創下自2024年第二季以來的最高，飆升至3.2%，亦高於前值和市場預期。商品通脹則攀升至五個季度來的高位，主要受汽油價格暴漲以及電費上漲加快。



通脹有抬頭趨勢，就業市場亦較預期火熱。澳洲最新公布的數據顯示國內就業市場仍然強勁。澳洲統計局上周發布的數據顯示，12月份國內就業人數大幅增加6.52萬人，遠遠超過經濟學家預期的增加27000人，期內失業率降至4.1%，亦好過市場預期的4.3%。澳洲央行12月議息會議時，宣佈將央行現金利率維持在3.6%不變，為連續第三次會議按兵不動，結果符合市場預期。央行稱國內通脹風險仍然偏向上行，經濟增長亦比預期的要更為強勁。



澳央行言論加深市場對澳洲重啟加息周期的憧憬，澳洲央行將於下月3日舉行議息會議，市場預計澳洲央行不排除重啟加息周期。在其他西方主要央行仍逐漸下調利率之際，澳央行可能加息的消息，或令澳元與其他貨幣息差拉闊，消息利好澳元走勢。



筆者曾於今年1月6日提醒投資者，澳元仍可捕捉回升機會，初步目標價為0.68。澳元今年1月以來走勢強勁，區間震盪之後迎來一輪新漲勢，更於上周連升6個交易日，創下2024年10月以來的高位，一度高見0.685，並升穿由2025年以來形成的上升通道軌頂部。現時環球市場擔憂美國政策導致金融市場波動，加上澳洲央行加息預期之下，澳元短線仍可高追，初步目標價為0.705水平。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報