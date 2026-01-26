鄧力文 - 以太坊Fusaka升級 | Exchange²

隨着ETF派出質押回報制度落地、質押機制邁入新階段、網絡升級計劃Fusaka即將上線，2026年的以太坊（ETH）似乎正嘗試破局。先簡單分享甚麼是Fusaka升幅︰從前ETH主網就像餐廳的主營品牌的大廚，由於技藝精湛，每天都在煮菜（處理交易），問題是煮菜好耐，仲收你唔平，於是當年主網的升級本想降低成本，但結果導致大家開始轉向餐廳外面「副廚檔口」（Layer 2），例如Base、Arbitrum，雖然用主廚提供的食材（ETH作為結算），但自己開火、自己煮，速度快、收費平，Fusaka給我感覺就是這場「主廚重建主導計劃」。



首先，加強主廚的中央廚房執行力，讓主網不再只是個「保安+收銀員」，而是重新加入烹飪流程（資料處理）。其次副廚（L2）依然可以快速煮菜，但要回主廚廚房報帳（手續費的一部分會回流到主網）。提升主廚與副廚之間的合作默契，包括統一排菜單（排序交易）、防止亂改單（提高資料一致性）等。一句到尾，確保煮得快之餘，主網都有錢收。



質押比例升至近3成



Fusaka升級前見到資本市場都向ETH的主網投下信心。除了1月Grayscale正式宣布旗下以太坊ETF（ETHE）開始派息，每股將獲得約0.083美元的分派收益，來源為該基金透過質押ETH所取得的原生回報，代表傳統金融終於可以不用碰私鑰，也能賺錢包的息。PoS原生收益轉為美元形式派息的過程，實質上是在將ETH轉化為一種半固定收益資產。ETH的質押比例現已升至接近30%，而退出隊列卻僅剩下96枚ETH、等待時間僅2分鐘，與此同時，進入質押的排隊高達273萬枚ETH，排隊等待47天。單是BitMine持有超過400萬枚ETH，其中已有超過四分一約100萬枚投入質押。



但筆者認為，ETH的基本因素還是回歸底層價值創造，創新性減弱的問題。連老副線Uniswap都自我遷移至Unichain，ETH主鏈的價值閉環被打破，實在還是令人擔心是否Tom Lee, We trust？



鄧力文