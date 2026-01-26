Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧力文 - 以太坊Fusaka升級 | Exchange²

Exchange²
Exchange²
鄧力文
28分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

隨着ETF派出質押回報制度落地、質押機制邁入新階段、網絡升級計劃Fusaka即將上線，2026年的以太坊（ETH）似乎正嘗試破局。先簡單分享甚麼是Fusaka升幅︰從前ETH主網就像餐廳的主營品牌的大廚，由於技藝精湛，每天都在煮菜（處理交易），問題是煮菜好耐，仲收你唔平，於是當年主網的升級本想降低成本，但結果導致大家開始轉向餐廳外面「副廚檔口」（Layer 2），例如Base、Arbitrum，雖然用主廚提供的食材（ETH作為結算），但自己開火、自己煮，速度快、收費平，Fusaka給我感覺就是這場「主廚重建主導計劃」。

　　首先，加強主廚的中央廚房執行力，讓主網不再只是個「保安+收銀員」，而是重新加入烹飪流程（資料處理）。其次副廚（L2）依然可以快速煮菜，但要回主廚廚房報帳（手續費的一部分會回流到主網）。提升主廚與副廚之間的合作默契，包括統一排菜單（排序交易）、防止亂改單（提高資料一致性）等。一句到尾，確保煮得快之餘，主網都有錢收。

質押比例升至近3成

　　Fusaka升級前見到資本市場都向ETH的主網投下信心。除了1月Grayscale正式宣布旗下以太坊ETF（ETHE）開始派息，每股將獲得約0.083美元的分派收益，來源為該基金透過質押ETH所取得的原生回報，代表傳統金融終於可以不用碰私鑰，也能賺錢包的息。PoS原生收益轉為美元形式派息的過程，實質上是在將ETH轉化為一種半固定收益資產。ETH的質押比例現已升至接近30%，而退出隊列卻僅剩下96枚ETH、等待時間僅2分鐘，與此同時，進入質押的排隊高達273萬枚ETH，排隊等待47天。單是BitMine持有超過400萬枚ETH，其中已有超過四分一約100萬枚投入質押。

　　但筆者認為，ETH的基本因素還是回歸底層價值創造，創新性減弱的問題。連老副線Uniswap都自我遷移至Unichain，ETH主鏈的價值閉環被打破，實在還是令人擔心是否Tom Lee, We trust？

鄧力文

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
9小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
5小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
鄧力文 - 展望2026加密貨幣主題（三） | Exchange²
過去幾輪牛市，我們總愛用「四年減半周期」來解釋比特幣的價格節奏。但走到2026年，這條敘事顯然有點吃力。因為現在的市場早已不是單純的鏈上世界，而是TradFi、AI、宏觀流動性與的混合戰場。 　　為何連AI都會關事？在現時最缺的資源及算力能源的時代，我們看到越來越多礦場將算力從挖比特幣轉型到租算力給AI數據中心，如Bitdeer、Hive Digital，AI訓練正變成礦業的新現金牛。事實上
2026-01-19 02:00 HKT
Exchange²