張日強 - 新盤打鐵趁熱搶市場購買力 | 樓聲隨筆

張日強
31分鐘前
產經 專欄
新盤市場持續旺熱，西沙大盤日前連番推售並先後開出紅盤，短短12日便沽出703伙，每次開售都可賣個滿堂紅，由於開價相對吸引，用家及投資者更蜂擁而上，發展商見市況急速升溫，隨即打鐵趁熱推該盤新1期單位應市，以目前市場客源及開售走勢，相信可完全「複製」去年開售的佳績，其他發展商亦加快步伐，頻頻為旗下新盤軟銷，部分貨尾盤更率先搶攻，趁空檔期力吸各路客源，預期農曆新年前市況仍有不俗表現，群盤趁勢搶吸市場購買力。

大手客「圈全層」持續搶貨

　　過去2周樓市表現相對理想，新盤及二手樓市場持續向好，西沙大盤可謂一枝獨秀，該盤更取得逾4.9萬票成為新票王，先後3次開售都取得紅盤高開的實況，由於該盤開價吸引，成功引領大批用家及投資者湧出來，加上受惠銀行去年連環減息的效應，令到不少大手「西餅客」（一般大手購入3至5伙，部分則購入6至8伙的投資客）再度重臨，而且今次的大手客相對積極，數量亦較以往增加，購入後作投資收租用途，預期發展商將會「複製」去年5月的開售策略，當時在不足一個月內便沽逾1500伙，今次在12日內已沽出703伙，預期該盤可於本月內再下一城。

　　西沙大盤熱銷，並且連環取得紅盤高開的實況，特別是大手投資客的推波助瀾下，用家及投資者亦緊隨加入搶貨行動，其他發展商亦已迅即加快部署，搶先為旗下新盤軟銷及推廣，部分則以招標形式推出測試市場反應，亦有部分貨尾盤趁勢開售，當中位處天后新盤亦於上周開售，首日便告沽清60伙，當中更有部分大手客購買全層「一圈3伙」，反映市場大手客的動力仍未減退。

　　事實上，由於每年農曆新年前後都有機會出現樓市小陽春的勢頭，故發展商都趁近日的樓市旺勢，紛紛推出旗下新盤搶吸市場各路客源，以便抓緊近期樓市升溫的機遇，受惠去年銀行連環減息的效應，西沙大盤先開紅盤，料發展商將會延續旺勢，預期農曆新年前一眾新盤將會乘勢搶攻。

張日強

