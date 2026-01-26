Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅 - 阿里創近月高 吼「22984」 | 窩輪熱炒特區

窩輪熱炒特區
窩輪熱炒特區
朱紅
30分鐘前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　據報阿里巴巴準備分拆旗下「平頭哥」半導體（T-Head）上市，惟IPO具體時間尚不明確，券商研報推算其估值可能在250億至620億美元之間。阿里巴巴（9988）股價造好，上周五曾高見172元，創近月新高。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓桿4倍，今年9月到期。

　　新華社節目《揚聲》播放泡泡瑪特（9992）創辦人王寧訪問，探討潮玩文化背後的吸引力與公司成長之路，加上情人節限定款盲盒「星星人怦然星動」系列市場反應熱烈，公司股價連日造好，曾高見225元並創個多月新高，一周內從低位累計反彈近3成。如看好泡瑪可留意認購證「22285」，行使價260.12元，實際槓桿6倍，今年4月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「21876」，行使價209.8元，實際槓桿5倍，今年4月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。

中銀國際股票
衍生產品董事
筆者為證監會持牌人
朱紅

最Hit
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
17小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
16小時前
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
袁偉豪老婆高壓教仔！張寶兒失控鬧2歲兒子：你所有東西都是媽媽的 袁咕碌返學後態度突變
影視圈
10小時前
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
農曆新年北上拜年留意！中港入境違禁品一文睇 蔬果/臘味/年花勿亂帶 隨時可遭檢控或罰款！
旅遊
2026-01-24 10:00 HKT
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
深圳飲茶2026｜12大人氣茶樓推介！ 點心低至¥6.9/籠 早茶天花板／老字號長龍店／地鐵直達
旅遊
14小時前
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
前TVB火辣小花預支蜜月？冰島追極光解放極品S曲線 穿桃紅比堅尼尺度大開盡晒最強Body
影視圈
6小時前
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
31歲《愛回家》女星能屈能伸 曾歷家道中落慌忙幫補家計 瀟灑着二手衫：你唔尷尬就得
影視圈
7小時前
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
李龍基鋪路復合？驚爆王青霞與內地老公協議離婚：照我估計，呢個先生可能都大問題
影視圈
8小時前
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
香港墟市節1.24開鑼 免費入場！60+街坊攤檔 美食/咖啡/DIY工藝品 購物送布袋+小禮物
好去處
2026-01-23 18:55 HKT
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
上車就眼瞓︱高鐵二氧化碳超標逾倍 專家：用錯標準
即時中國
8小時前
更多文章
朱紅 - 阿里續整固 敲「20579」 | 窩輪熱炒特區
　　阿里早前宣布與中國核電成立合資企業，投資額達約3590萬美元，研究報告指反映中國科企正積極探索為先進AI模型提供高效穩定能源支持，並預期今年業內將會有更多類似合作。阿里巴巴（9988）表現靠穩，續於10天線之上、約164元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「20579」，行使價201.08元，實際槓桿8倍，今年5月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓
2026-01-23 02:00 HKT
窩輪熱炒特區