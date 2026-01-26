朱紅 - 阿里創近月高 吼「22984」 | 窩輪熱炒特區

據報阿里巴巴準備分拆旗下「平頭哥」半導體（T-Head）上市，惟IPO具體時間尚不明確，券商研報推算其估值可能在250億至620億美元之間。阿里巴巴（9988）股價造好，上周五曾高見172元，創近月新高。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓桿4倍，今年9月到期。



新華社節目《揚聲》播放泡泡瑪特（9992）創辦人王寧訪問，探討潮玩文化背後的吸引力與公司成長之路，加上情人節限定款盲盒「星星人怦然星動」系列市場反應熱烈，公司股價連日造好，曾高見225元並創個多月新高，一周內從低位累計反彈近3成。如看好泡瑪可留意認購證「22285」，行使價260.12元，實際槓桿6倍，今年4月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「21876」，行使價209.8元，實際槓桿5倍，今年4月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅