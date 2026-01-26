輪商精選 - 小米反彈 留意「23906」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

　　小米（1810）股價上周五曾錄逾2%反彈，此前集團宣布啟動自動股份購回計劃，最高達25億元。值得留意是，回顧截至周四的過去30日，股價下跌約17%，表現跑輸十大恒生科技指數成分股。根據彭博行業研究，這次回購行動或反映管理層對集團前景信心。

　　展望2026年，彭博行業研究預計小米收入有望增長約25%，其中電動車業務或將成為主要增長動力。惟彭博行業研究同時指出眾多因素包括行業競爭、智能手機及IoT業務增長放緩，以及記憶體成本上升，或會對集團毛利率構成壓力。

　　輪證資金流方面，輪場投資者傾向吸納好倉捕捉正股回升，小米過去7個交易日均獲好倉淨流入，累計錄得約5500萬元。如看好小米可參考認購證「23906」，行使價48.83元，實際槓桿約7.8倍，今年5月到期。如看淡小米可留意認沽證「22852」，行使價31.3元，實際槓桿約6.5倍，今年6月到期。

摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部

本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。

