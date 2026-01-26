大行晨報 - 避險情緒瀰漫 美元維持下行趨勢｜大行晨報

地緣政治不確定性令市場仍然瀰漫避險氛圍，美元上周反覆走低，美元指數上周一高位99.47，到上周五下滑至97區間，非美貨幣則普遍出現回升，而黃金白銀更屢創新高。



美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數出現回跌，而匯價近日在1.39水準附近連日遇阻，故要防範美元兌加元尚見更大的回調壓力。較近支撐回看1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35關口。至於阻力先會看至1.3850及1.3920，下一級料為及1.40關口以至1.4140水準。



歐洲央行上周四公布的12月會議紀要顯示，歐洲央行官員在去年12月總體對當前政策立場感到滿意，但仍主張在利率問題上保留充分靈活性。部分官員認為，鑑於通脹水準已接近2%的目標，並預計在政策展望期內將維持在該水準附近，「利率在較長一段時間內保持穩定」是可行的。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，5天平均線上破10天平均線，估計匯價短期仍傾向持穩發展。當前會以25天平均線1.1710為依據，若後市匯價依然可企穩此區之上，可望歐羅有重新上揚的傾向，其後阻力回看去年12月24日高位1.1809，再而將會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。支持位方面，較近看至1.1750及1.17，200天平均線目前在1.1590，若此區在後市未能守住，則要慎防歐羅又將開展新一波下跌，延伸目標指向1.15關口以至1.1460。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇