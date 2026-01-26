劉偉利 - 在風口生存？ | 巨B講投資

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

劉偉利
31分鐘前
產經 專欄
　　關於風口與生存，人們總說要站在浪尖上才能賺快錢，所謂「富貴險中求」。許多人理解的「風口」，往往是遊走於黑白之間的灰色地帶——那裏規矩未明、監管未至，彷彿一片充滿機會的沃土，讓敢闖的外來者能迅速卡位，收割一波紅利。

　　然而，是否非得如此不可？我認為，這全然取決於個人與企業自身的處境。對於發展中地區、或正處經濟爬升階段的人而言，尋找風口、甚至創造風口，或許是突破現狀的必然之路。但若是一個家族本就根基穩固，資產足以支撐數代，那麼將財富安放於銀行收取穩健利息，未必不是最明智的選擇。

　　近日讀到一則報道，提及一位星二代。過去數十年，他未曾涉足高風險投資，不炒股、不炒房，僅僅依靠父母留下的遺產，安放在銀行定存。期間世界歷經多次金融風暴、經濟循環，他的生活卻始終波瀾不驚，安穩如常。旁人或許認為他錯過了許多「暴富」的機會，但他卻從未失去從容與自由。

　　這便引向一個更深層的思考：我們如何定義「成功的人生」？是否與銀行帳戶的數字必然相關？我漸漸明白，一個人是否活得成功、是否對己對人有所交代，與他賺取多少財富，其實沒有絕對的關係。真正的成功，更關乎品格的鍛造、心靈的豐盛，以及能否在有限的歲月中活出自己認可的價值。那位星二代選擇了平靜，那便是他的成功。

　　然而，我們也毋須否定財富的正面意義。金錢固然不是成功的量尺，但它確實是一把鑰匙，能為人開啟更廣闊的經驗之門。它讓人有機會踏足遠方，親身感受異域文化的厚度；能夠支持更長遠而自由的教育探索，不被眼前生計所困；也能讓人站在更高的位置，看清世界運轉的複雜脈絡與宏大格局。財富所擴大的，是人生的選項與視野的邊界，它讓人擁有「可以選擇不」的底氣，與「能夠看得見」的窗戶。

　　人生在世，固然應當盡力發揮所長。但若有簡單的遊戲可以通關，又何必執意去闖那條最艱難的路，只為向世界證明甚麼？說到底，人生是一場獨特的經歷，而非一場必須贏得掌聲的表演。能夠按照自己真心喜愛的方式生活，遠比活在他人眼中的「成功劇本」裏更為重要。

　　因此，與其勉強融入不適合自己的圈子，追求那些喧鬧卻空洞的合群，不如學會與自己安靜相處。在獨處的時光裏，傾聽內心的聲音，滋養精神的園地。高質量的獨處，帶來的是清澈的思考與真正的平靜；而低質量的合群，往往只留下疲憊與迷失。風口永遠在變，財富的形式也各有不同，但內心的豐足與安穩，才是誰也奪不走的生命底色。我們最終要面對的，始終是自己對生命的感受與回答。

Collis Capital合夥創始人
劉偉利

