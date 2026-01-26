關志康 - 從「打卡」到「打包」 | 神耆商機

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

關志康
29分鐘前
產經 專欄
內容

　　「我老婆叫我下載個內地App『死了麼』，每日簽個到，等大家安心。」一位長輩笑着說。這款看似戲謔的應用程式，上線不足半個月，用戶數量激增800倍，估值近億元人民幣。這應用程式功能簡單，只要每日登入1次，系統便會顯示「仍然活着」，聽起來荒誕，背後卻反映現實──當孤獨成為常態，「報平安」也要靠科技。

內地數據顯示，2024年獨居人口突破1.23億；香港同年亦約有60萬獨居戶，逾半為60歲以上長者。這些數字冰冷但真實。這位長輩自嘲：「人生真忙，細個返學報到、大個返工『打卡』，退休後都要每日『打卡』，以示還在等待和上帝報到。『等待』的普通話不就是『等die』嗎？」笑聲背後，是淡淡的心酸。

「打卡」本是一種生活分享，如今卻成為存在的證明。年輕人旅行、健身時上載照片，是一種生活告白；長者每日在群組問早、上載旅行照，也是在說：「我還在世。」只不過，一個叫「到此一遊」，另一個叫「還未仙遊」。

　　另一位老闆憶述：「試過有朋友很久沒有更新動態，擔心他出事；我老婆問我是否得罪了人不知。後來才知對方原來返了內地退休，只用微信，只更新『朋友圈』。」這份焦慮，其實源於大家已習慣將網上狀態做「平安鐘」──只要訊息不再閃爍，心便開始不安。

　　然而，實際最易被社會忽略的，反而是那些「沉默」的中產獨居長者。基層屋邨有社區網絡，義工定期探訪，鄰里亦會互相關顧；但在私樓中，邊界感則十分強烈，「門對門」也未必相識。年輕一代用打卡「刷存在感」，長者以打卡「報平安」。或許這場「孤獨風」正揭示着另一層現實──老去的不只是身體，還有彼此之間的聯繫。長者獨居已成趨勢，當中蘊藏的服務和商機，值得大家探索。

健康教育基金會主席
關志康

