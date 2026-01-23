朱紅 - 阿里續整固 敲「20579」 | 窩輪熱炒特區

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

朱紅
4小時前
　　阿里早前宣布與中國核電成立合資企業，投資額達約3590萬美元，研究報告指反映中國科企正積極探索為先進AI模型提供高效穩定能源支持，並預期今年業內將會有更多類似合作。阿里巴巴（9988）表現靠穩，續於10天線之上、約164元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「20579」，行使價201.08元，實際槓桿8倍，今年5月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。

　　券商研報指，私人投資者及央行對黃金需求不斷增強，將今年底黃金價格預測由每安士4900美元上調至5400美元。紫金黃金國際（2259）股價早段回吐後見支持，轉升至190元再創上市新高。如看好紫金黃金國際，可留意紫國認購證「24632」，行使價209.2元，實際槓桿4倍，今年7月到期；或可留意紫國認購證「24421」，行使價228.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。

　　市場續憂慮上游存儲價格上升影響3C產品消費者需求，IDC預測在最壞情況下今手機及PC銷量分別可能下降5%及9%。小米（1810）股價續於年內低位徘徊，在35元水平好淡爭持。投資者如看好小米，可留意小米認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。相反，投資者如看淡小米，可留意小米認沽證「23123」，行使價29.86元，實際槓桿5倍，今年7月到期。

重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部份或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。

