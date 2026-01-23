朱紅 - 阿里續整固 敲「20579」 | 窩輪熱炒特區

阿里早前宣布與中國核電成立合資企業，投資額達約3590萬美元，研究報告指反映中國科企正積極探索為先進AI模型提供高效穩定能源支持，並預期今年業內將會有更多類似合作。阿里巴巴（9988）表現靠穩，續於10天線之上、約164元附近徘徊。如看好阿里，可留意阿里認購證「20579」，行使價201.08元，實際槓桿8倍，今年5月到期。如看淡阿里，可留意阿里認沽證「22627」，行使價149.9元，實際槓桿3倍，今年9月到期。



券商研報指，私人投資者及央行對黃金需求不斷增強，將今年底黃金價格預測由每安士4900美元上調至5400美元。紫金黃金國際（2259）股價早段回吐後見支持，轉升至190元再創上市新高。如看好紫金黃金國際，可留意紫國認購證「24632」，行使價209.2元，實際槓桿4倍，今年7月到期；或可留意紫國認購證「24421」，行使價228.88元，實際槓桿3倍，今年12月到期。



市場續憂慮上游存儲價格上升影響3C產品消費者需求，IDC預測在最壞情況下今手機及PC銷量分別可能下降5%及9%。小米（1810）股價續於年內低位徘徊，在35元水平好淡爭持。投資者如看好小米，可留意小米認購證「24323」，行使價52.55元，實際槓桿5倍，今年11月到期。相反，投資者如看淡小米，可留意小米認沽證「23123」，行使價29.86元，實際槓桿5倍，今年7月到期。



朱紅