聞風至 - 水泥股價殘 龍頭海螺值博 | 鮮股落鑊

聞風至
4小時前
外圍形勢又變，歐美緊張情況得到緩和，美股周三反彈，港股昨日則維持上落格局。恒生指數最終收報26629點，升44點。全日成交金額略降至2348.6億元。

　　內地經濟仍處低谷，急需中央繼續加大刺激以扶持內地投資氣氛，今年較重要的一個時間點應為4月，因預料有政治會議，以及中美元首會面兩大因素。在此之前，市場預期會有一輪規模較細、但具方向性的政策先行出台，目的在於托底投資氣氛，而基建板塊自然成為焦點。水泥股中，海螺水泥（914）作為行業龍頭，具備成本優勢、產能規模及海外布局，值得投資者提前部署。

　　1月8日的中央政治局會議已為2026年經濟戰略定調，提出「堅持內需主導，建立強大國內市場」，意味今年政策主線仍將圍繞擴內需、穩投資展開。市場普遍認為，基建將是今年刺激政策的主要施力點之一，尤其今年是「十五五」規劃首年，多個大型項目有望加快動工，包括雅下工程、東數西算二期，以及多個新能源大型基地等，均將直接帶動水泥需求。

成本控制得宜  毛利改善

　　從行業面看，水泥價格現已處於相當低殘的水平，據海螺水泥2025年第3季報顯示，雖然期內營收按年下跌11.42%，但仍錄得純利增長3.41%，反映成本控制及錯峰生產帶來的毛利改善。首3季期內，集團營收按年跌10.06%，純利反升21.28%，每股盈利1.19元人民幣。走勢上，海螺水泥現處於22至25元水平的橫行區，自去年7月突破以來，現已橫行近半年，短期方向仍待政策催化刺激行業估值進一步提升，現價上下方均有明顯指標可作參考，值博率高企。

　　同屬水泥股的華潤建材科技（1313）則於華南地區具有領先優勢，其在2024年底公開表態「不會蝕賣」後，是帶動水泥價格見底的主因之一。集團於去年首3季純利按年升7.3%，不俗的基本面，加上受惠於粵港澳大灣區基建項目持續推進，股價再突破可期。

聞風至

鮮股落鑊