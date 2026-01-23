張日強 - 藍籌屋苑成投資老手搶貨目標 | 樓聲隨筆

整體樓市氣氛好轉，新盤及二手樓市場同樣有不俗的表現，用家及投資者大舉出擊，西沙大盤持續旺場並3度開出紅盤，短短12日便沽出703伙。新盤頻頻熱銷，連同二手樓市場亦受帶動，當中以藍籌屋苑最受市場追捧，尤其港島東區大型藍籌屋苑更是投資收租客的至愛，日前太古城單日連環錄得4宗成交，另外，杏花邨連日來都錄得多宗成交個案，投資老手更在「無睇樓」情況下落實成交。



市場氣氛漸見好轉，尤其去年銀行減息的利好因素，市場人士更估計今年仍有較大的減息機會，令市場用家及投資者加快入市步伐，以致新盤及二手的睇樓成交量都有明顯增加，其中西沙大盤日前連環開售，在短短12日便沽出703伙，用家及投資者成為主要的買家，令到每次開售都紅盤高開。由於新盤連環熱銷，二手樓市場同樣受到帶動，投資老手更四出尋覓筍盤，只要開價合理，都會加快搶盤，日前港島東區藍籌屋苑太古城於單日內連錄4宗成交，此外，杏花邨本月至今暫錄約10宗成交，當中有9宗屬「無睇樓」情況下成交，部分更是連租約單位，反映用家及投資者的動力。



事實上，整體樓市朝向正面發展，去年銀行連環減息確實對樓市有推動作用，加上今年利息亦有機會向下調整，對傳統收租客的未來投資策略亦有所改變，以致近期亦趁勢四出尋覓筍盤，市場新盤及二手筍盤都是投資客的目標，除西沙大盤獲用家投資者吸納外，大型藍籌屋苑更是投資老手的頭號目標。



張日強