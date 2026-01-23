大行晨報 - 關稅威脅解除 美元暫見喘穩｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
產經 專欄
　　美國總統特朗普在世界經濟論壇上明確表示，不會武力奪取格陵蘭，他在與北約秘書長呂特會面後還表示，暫時不會按原定計劃向反對美國得到格陵蘭的歐洲八國加徵關稅。丹麥外交大臣拉斯穆森則稱，特朗普吞併格陵蘭的野心依然「非常明顯」，丹麥不會針對將格陵蘭移交給美國的問題進行任何討論。歐洲方面也對相關言論持觀望態度，歐盟領導人緊急峰會將按計劃於周四晚舉行，繼續對美方此前威脅展開討論。特朗普關稅威脅解除直接刺激美元匯率上升，儘管具體內容仍不清晰，但這份聲明標誌圍繞特朗普持續推動美國獲取格陵蘭爭議出現重要轉折，在一定程度推動市場風險偏好回溫，周三美元兌歐羅，英鎊以及瑞郎也告上漲。不過，投資者仍然需要密切關注特朗普動態消息和格陵蘭爭議的後續發展。

　　紐元兌美元本周見持續上升，升破去年9月高位，但當前仍面臨一個重要關卡，200天線0.5870，自去年10月至今，紐元兩度上試亦未能衝破，並且在之後均見一定幅度調整，故若今次可進一步衝破此區，則可望衍生較大上漲動力；倘若以最近一浪回調幅度約140點子計算，延伸上漲幅度可至0.6010，這亦正好與0.60心理關口構成一個共識目標；甚至去年9月17日高位也只是0.6008；7月24日高位0.6061及7月1日高位0.6122則為較大目標參考。較近阻力料為0.5920。當前支持先看25天線0.5780及0.57，之後參考0.5610以至去年11月低位0.5580水平。

紐元有望上試0.6大關

　　至於英鎊兌美元走勢，從技術圖表所見，匯價自去年11月以來處於上升通道內向上，至目前底部在1.3440，附近亦見1.3410為200天線位置所在，暫見匯價出現初步失守，再者，10天線亦跌破25天線形成利淡交叉，或見英鎊短期仍見有調整壓力。以去年11月20日低位1.3037到今年1月6日高位1.3569累計530多點子的升幅計算，50%及61.8%的調整幅度可看至1.33及1.3240。其後較大支持料會看至1.31及1.3030。阻力位回看1.35及1.3570，較大阻力料為1.3660以至參考去年9月17日高位1.3726。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
