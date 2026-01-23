大行晨報 - 圓匯料繼續走弱｜大行晨報

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

4小時前
　　美國總統特朗普宣布與北約就格陵蘭問題達成協議框架，暫停對歐盟八國加徵額外關稅，之後將就格陵蘭問題進行進一步的協商，消息令環球市場情緒轉暖，美匯指數應聲上揚，於98.246水平築底反彈，執筆之時正於98.8水平上落徘徊。今年以來，除澳元外，其他G7貨幣兌美元均出現不同程度的回落，當中日圓表現最差，美元兌日圓上周一度高見159.45，創2024年7月的新高，逐漸逼近160水平的心理關口，由2026年年初計起，執筆之時日圓跌幅暫約1.2%。

　　日圓近期回落，主要是受國內政經因素影響。日債市場近期出現黑天鵝事件，緣由是日本首相高市早苗之前表示，將解散眾議院並於2月8日提前舉行大選。除此之外，高市早苗還提議將下調食品消費稅以增添選舉勝算，惟市場擔憂減稅措施將加大日本政府的財政缺口，為原本就大幅舉債的日本帶來經濟壓力。日本40年期和30年期國債收益率本周初齊飆，日本30年期國債收益率本周二衝高至約3.92厘，40年期國債收益率亦曾一度高見4.24厘，也是該債券發行以來首次觸及4厘之上。兩個長期債收益率均創債券發行以來新高。

日央行今議息

　　多年來在超低利率水平的環境下，日本國債收益率一直低於全球同類債券，市場擔憂在減稅借債的財政方案影響之下，日債市場形勢有可能會被扭轉，未來市場波動還將加劇。日本央行將於今日稍後時間舉行議息會議，彭博利率期貨顯示，交易員預計日央行將維持利率不變。我們對日圓仍然維持中性偏淡的看法，日線圖顯示美元兌日圓自去年第4季度以來一直企穩於50天平均線之上，我們認為美元兌日圓今年上半年有機會觸及161水平。

光大證券國際產品開發及零售研究部

