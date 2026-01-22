黃敏碩 - 兆易創新前景看俏 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
閱讀更多
內容
兆易創新（3986）專注集成電路設計，核心產品為存儲晶片、微控制器及傳感器。集團現於北京、上海及合肥等多地設研發和測試中心，產能供應鏈具高度彈性，加上主要在內地和台灣，可降低地緣風險。現集團採用無晶片商業模式，聚焦先進工藝，此模式能降低資本開支及提高靈活性，加上產品能支援高密度和低功耗，適合物聯網應用及兼容性廣，易給客戶遷移，能藉此提高後者黏性及重複訂單率，加上其擁有逾2000項專利，涵蓋設計和工藝，前景看俏。筆者為證監會持牌人士，沒有於以上發行人擁有財務權益。
王道資本及家族
資產管理執行董事
筆者為證監會持牌人
黃敏碩
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
2026-01-20 22:00 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT