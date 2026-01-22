彭偉新 - 優然牧業目標5.2元 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
優然牧業（9858）是全球最大的原奶供應商，長期來看，受益於國內乳品消費增長及進口替代趨勢。市場對優然牧業的收入預測在2025年至2027年分別為208.5億元人民幣、226.1億元人民幣及243.3億元人民幣，增長率分別為3.8%、8.5%及7.6%。2026年的歸母淨利潤將從預期的105萬元人民幣大幅升至2042.6萬元人民幣。股價目前報4.32元，過去5年的平均Beta值為0.89，顯示系統性風險低。投資者可於4.5元進場，目標為5.2元，宜守穩在4.2元以上水平。筆者沒有持有股份及相關衍生產品權益。
資深證券分析師
彭偉新
