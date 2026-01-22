張日強 - 二手盤紛錄短炒獲利有啟示 | 樓聲隨筆

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強
1小時前
整體樓市氣氛好轉，用家及投資者亦趁勢四出尋覓筍盤，受到去年銀行連環減息的效應，各方亦意識到投資市場的動力已密密出手，去年入市新盤及二手樓的短炒投資客，見市況急速上升之際，部分持貨不足6個月至半年不等，由於樓價已上升到不俗的價位，故紛紛趁勢沽貨止賺先行獲利，不過，市場上亦有不少投資客對後市有信心，只要單位以低市價放售，都可吸引準買家承接。

　　市場氣氛明顯好轉，新盤及二手樓市場持續表現理想，去年初至年中市況仍是低迷的實況下，由於一般對後市抱一定的信心，加上預期銀行有機會落實減息，故市場已有不少「聰明錢」率先入市，其中西沙大盤1個低層戶，單位面積約443方呎，最新以608萬元承接，每呎造價約1.37萬元，原業主於去年5月以約474萬元購入，持貨8個月轉手，帳面獲利約133萬元或升幅28%。另外，元朗半新盤亦錄得自入伙以來第3宗二手買賣，單位面積約286方呎，剛以388萬元承接，呎價1.35萬元，原業主於去年2月以約332萬元購入，持貨約11個月轉手，帳面獲利55.1萬元，期內升值約17%。洪水橋新盤1座頂層特色戶，面積約399方呎，剛以530萬元承接，每呎造價約1.3萬元，原業主於2025年4月以約471萬元購入，持貨約9個月轉手，帳面獲利58.5萬元或升幅12%。

　　事實上，近期市場頻錄短炒獲利成交個案，尤其是過去1年入市的投資者，受惠去年銀行連環減息的效應，故先行採取沽貨止賺離場策略。

張日強

