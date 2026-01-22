黃德几 - 蒙牛乳業前景有改善｜開工前落盤/頭條名家本周心水

地緣政治局勢持續緊張，美匯美債出現回吐，人民幣升值背景下，加上內地政策鼓勵消費，利好傳統消費股表現。



蒙牛乳業去年上半年，收入415.67億元人民幣，按年下跌6.9%，主要受液態奶業務拖累，該分部收入321.92億元，佔總收入77.4%，毛利率上升1.4個百分點至41.7%，反映成本控制有效，純利20.46億元，下跌16.4%。分部表現，奶粉業務收入16.76億元，增長2.5%；冰淇淋38.79億元，增長15%；芝士23.74億元，增長12.3%，數據反映產品多元化，策略湊巧。



地緣政治風險加劇，為蒙牛帶來機遇。全球貿易緊張下，內地對歐盟乳製品實施反補貼調查及高達42.7%的關稅，限制進口競爭，保護本土企業如蒙牛的市場份額。雖然供應鏈不穩可能推升成本，但本土原料過剩轉化為優勢，蒙牛強調其奶粉產品與歐洲召回事件無關，每批次嚴格檢測，鞏固消費者信任。在這背景下，蒙牛可加速搶佔內地市場，緩解需求壓力。



內地政府鼓勵內需的政策提供強勁支撐。延長利息補貼至2026年底，涵蓋消費貸款，旨在提振乳製品需求。上海育兒補貼方案尤為利好，每名3歲以下嬰幼兒每年補貼3600元，免稅，涵蓋2025年1月前出生兒童，直接刺激奶粉及嬰兒乳製品銷售。全國層面，免費牛奶及托兒補貼鼓勵生育，預計擴大蒙牛旗下品牌如優萃寶愛的市場，推動行業復甦。



蒙牛股份回購紀錄彰顯管理層信心，提升每股盈利及股東價值。



總體而言，儘管業績承壓，地緣風險及內需政策轉化為正面因素，結合回購及產品多元化，蒙牛2026年銷售有望重返增長。



其實上，去年9月至年底，一直以長方形通道橫行，近期出現突破，重上各移動線，形成短期上升通道，STC及MACD有買入訊號，未持有貨品可考慮15.3元吸納，中線目標17.7元，不跌穿14.4元可以繼續持有。



Usmart盈立證券研究部執行董事

黃德几

