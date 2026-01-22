Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

黃德几 - 蒙牛乳業前景有改善｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
黃德几
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　地緣政治局勢持續緊張，美匯美債出現回吐，人民幣升值背景下，加上內地政策鼓勵消費，利好傳統消費股表現。

　　蒙牛乳業去年上半年，收入415.67億元人民幣，按年下跌6.9%，主要受液態奶業務拖累，該分部收入321.92億元，佔總收入77.4%，毛利率上升1.4個百分點至41.7%，反映成本控制有效，純利20.46億元，下跌16.4%。分部表現，奶粉業務收入16.76億元，增長2.5%；冰淇淋38.79億元，增長15%；芝士23.74億元，增長12.3%，數據反映產品多元化，策略湊巧。

　　地緣政治風險加劇，為蒙牛帶來機遇。全球貿易緊張下，內地對歐盟乳製品實施反補貼調查及高達42.7%的關稅，限制進口競爭，保護本土企業如蒙牛的市場份額。雖然供應鏈不穩可能推升成本，但本土原料過剩轉化為優勢，蒙牛強調其奶粉產品與歐洲召回事件無關，每批次嚴格檢測，鞏固消費者信任。在這背景下，蒙牛可加速搶佔內地市場，緩解需求壓力。

　　內地政府鼓勵內需的政策提供強勁支撐。延長利息補貼至2026年底，涵蓋消費貸款，旨在提振乳製品需求。上海育兒補貼方案尤為利好，每名3歲以下嬰幼兒每年補貼3600元，免稅，涵蓋2025年1月前出生兒童，直接刺激奶粉及嬰兒乳製品銷售。全國層面，免費牛奶及托兒補貼鼓勵生育，預計擴大蒙牛旗下品牌如優萃寶愛的市場，推動行業復甦。

　　蒙牛股份回購紀錄彰顯管理層信心，提升每股盈利及股東價值。

　　總體而言，儘管業績承壓，地緣風險及內需政策轉化為正面因素，結合回購及產品多元化，蒙牛2026年銷售有望重返增長。

　　其實上，去年9月至年底，一直以長方形通道橫行，近期出現突破，重上各移動線，形成短期上升通道，STC及MACD有買入訊號，未持有貨品可考慮15.3元吸納，中線目標17.7元，不跌穿14.4元可以繼續持有。

Usmart盈立證券研究部執行董事
黃德几
 

最Hit
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
4小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
6小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
9小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
3小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
8小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
黃德几 - （1038）長建具防禦性可吼 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　長江基建（1038）牽頭財團出售英國鐵路車輛租賃公司UK Rails（Eversholt Rail）交易進展順利，此項交易將帶來理想的入帳收益，累計回報約為2015年收購價的兩倍。公司持有UK Rails 65%股權，該資產過去十年提供穩定現金流，防禦性強勁。另外，集團受益於全球綠色轉型及基建需求上升，多元化資產組合提供穩定現金流，防禦性高，適合在經濟波動期持有。隨着資本重新配置及潛在併購，2
2026-01-19 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水