Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

郭家耀 - 哈爾濱電氣上望25元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
郭家耀
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　據報「十五五」時期，國家電網公司固定資產投資預計達到4萬億元，較「十四五」投資增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高品質發展。早前國家發改委、能源局兩部門發佈《關於促進電網高品質發展的指導意見》，明確適度超前開展電網投資建設。AI算力需求大幅增長，引發的電荒憂慮，中國具大規模供電能力，預計2026年中國的發電量可能達到美國的三倍左右，從而具備支撐高能耗AI算力中心的能力。在電網建設投資持續增長的驅動下，電力設備將迎來結構性的景氣周期，前景值得樂觀。哈爾濱電氣（1133）主要從事各種發電設備的生產、銷售及電站工程服務業務，將有望受惠行業資本開支大增，股價近月持續強勢，後市可再創新高水平。目標價25元；入巿價19.8元；止蝕價18元。

　　筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。

港灣家族辦公室業務發展總監
郭家耀
 

最Hit
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
4小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
6小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
9小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
3小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
8小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
郭家耀 - 中芯產業布局加速 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　中芯國際（981）擬收購中芯北方49%股權，在產業鏈中加速布局，將顯著提升未來的盈利能力。中芯持股比例上升，有利提升競爭力，還將推動在半導體技術上的突破，形成良性循環。中芯在產業布局獲市場正面評價，有利股價。入巿價74元，目標價90元，止蝕價68元。筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份。 港灣家族辦公室 業務發展總監 筆者為證監會持牌人 郭家耀
2026-01-19 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水