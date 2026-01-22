郭家耀 - 哈爾濱電氣上望25元｜開工前落盤/頭條名家本周心水

據報「十五五」時期，國家電網公司固定資產投資預計達到4萬億元，較「十四五」投資增長40%，以擴大有效投資帶動新型電力系統產業鏈供應鏈高品質發展。早前國家發改委、能源局兩部門發佈《關於促進電網高品質發展的指導意見》，明確適度超前開展電網投資建設。AI算力需求大幅增長，引發的電荒憂慮，中國具大規模供電能力，預計2026年中國的發電量可能達到美國的三倍左右，從而具備支撐高能耗AI算力中心的能力。在電網建設投資持續增長的驅動下，電力設備將迎來結構性的景氣周期，前景值得樂觀。哈爾濱電氣（1133）主要從事各種發電設備的生產、銷售及電站工程服務業務，將有望受惠行業資本開支大增，股價近月持續強勢，後市可再創新高水平。目標價25元；入巿價19.8元；止蝕價18元。



筆者為證監會持牌人士，本人及相關人士沒持有上述股份。



港灣家族辦公室業務發展總監

郭家耀

