大行晨報 - 避險情緒支撐瑞郎走高｜大行晨報

近日美國總統特朗對擁有格陵蘭的態度保持強硬，加劇地緣政治局勢緊張，並激發「沽售美國」交易（Sell America trade），反映出市場對美國領導力和資產信心的動搖。美元、美股、美債顯著回挫，非美貨幣普遍上揚，黃金白銀則受避險需求提振屢創新高。特朗普在社交媒體上公開宣稱「沒有回頭路」，甚至不排除武力選項，並通過AI圖像強勢展示「美國版圖」野心，這不僅讓北約盟友丹麥強硬回擊，也引發歐洲多國集體憤怒與貿易戰恐慌。法國總統馬克龍直言歐盟不應屈服於霸淩，而歐盟執委會主席馮德萊恩則呼籲歐洲構建「一種新的獨立形式」，以減少對美國的依賴。丹麥首相弗雷澤裡克森的強硬回應進一步加劇了緊張氛圍。她明確表示不會放棄格陵蘭，並暗示若美國訴諸武力，歐洲也無法排除相應措施。加拿大總理卡尼和立陶宛總統瑙塞達也在達沃斯世界經濟論壇上表達反對，強調通過分擔北極安全責任來化解僵局。周三晚特朗普在達沃斯世界經濟論壇發表講話。倘若美歐僵局持續，貿易戰升級，美元料仍會呈進一步走低；反之，若達沃斯會議帶來緩和，則有望美元可暫為喘穩。



美元這次並未因市場動盪而走強，反而跟美債一同遭到拋售。這一現象突顯了當前風險的源頭特性，特朗普的關稅言論直接針對歐洲，引發了市場對環球貿易環境惡化和美國政策不確定性的憂慮。此外，市場普遍評估認為，歐洲若採取強硬反制措施，可能會對美國的出口表現造成負面影響，進而在短期內對美元形成壓力，周二美元跌幅加劇。



美元兌瑞郎走勢，匯價上周未能突破200天平均線，再而於本周急速回調，而圖表見RSI及隨機指數已見回落，或見美元兌瑞郎將有進一步調整壓力。於去年12月守住的0.7850將是當前參考，下個支持將會關注0.77及0.76水準，進一步參考0.75關口。至於阻力位參考0.80及11月5日高位0.8124，較大阻力料為0.8250。



澳元兌美元近日陷於窄幅橫盤。由於圖表見RSI及隨機指數開始回落，加上5天平均線亦已下破10天平均線形成利淡交叉，或見澳元有進一步調整壓力。當前支持位先會留意0.6660，若然下破此區則會脫離近期的爭持底部，延伸目標料會看至50天平均線0.6620。黃金比率計算，38.2%及50%的調整幅度在0.6635及0.6595，擴展至61.8%為0.6555。關鍵參考去年11月低位0.6421。至於上方阻力估計在1月7日高位0.6768及0.68關口，下一級預估在0.6950及0.70關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報