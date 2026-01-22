大行晨報 - 現貨金價再突破歷史新高｜大行晨報

美國與歐盟的貿易戰持續升級。美國總統特朗普為獲取格陵蘭島的控制權，以高額關稅向歐洲國家施壓，並且態度強硬稱不排除以武力奪取格陵蘭島的可能性。此外，特朗普更是威脅將向法國紅酒加徵高達200%的關稅。而據外媒報道，歐盟部分國家考慮對美方加徵約930億歐羅的反制關稅，或限制美國公司進入歐盟市場，作為回應美方報復性關稅的措施。市場憂慮美國與歐盟這兩個傳統盟友之間的摩擦，可能會觸發新一輪的貿易戰。美匯指數連續兩個交易日回吐，並跌穿50天移動平均線，於周二盤中低見98.246，執筆之時暫時於98.6水平整固。



受美元回吐及環球市場避險情緒升溫所影響，現貨金價再創歷史新高，於本周三盤中高見每盎司4888美元，另一貴金屬白銀漲勢更是一飛沖天，於去年11月底約每盎司53美元水平，升至現時約每盎司94美元，漲幅接近80%。市場普遍預計銀價第一季度可挑戰每盎司100美元大關。現時華爾街各大投行對金價預測為每盎司4800至5000美元。筆者亦維持對現貨金價看好的觀點不變，由於美國總統特朗普在國際及外交政策中經常改變，以及傾向支持美國低利率的走向，這些因素都利於金價的走勢。



執筆之時，現貨金價正於每盎司約4858美元水平上落，距離我們上半年目標價4950美元仍有1.3%的升幅。從日線圖來看，由於現貨金價已達至超買水平，日線圖顯示14天相對強弱指數（RSI）已高達79，投資者需留意金價走勢波動。



光大證券國際產品開發及零售研究部



大行晨報