Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 現貨金價再突破歷史新高｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國與歐盟的貿易戰持續升級。美國總統特朗普為獲取格陵蘭島的控制權，以高額關稅向歐洲國家施壓，並且態度強硬稱不排除以武力奪取格陵蘭島的可能性。此外，特朗普更是威脅將向法國紅酒加徵高達200%的關稅。而據外媒報道，歐盟部分國家考慮對美方加徵約930億歐羅的反制關稅，或限制美國公司進入歐盟市場，作為回應美方報復性關稅的措施。市場憂慮美國與歐盟這兩個傳統盟友之間的摩擦，可能會觸發新一輪的貿易戰。美匯指數連續兩個交易日回吐，並跌穿50天移動平均線，於周二盤中低見98.246，執筆之時暫時於98.6水平整固。

　　受美元回吐及環球市場避險情緒升溫所影響，現貨金價再創歷史新高，於本周三盤中高見每盎司4888美元，另一貴金屬白銀漲勢更是一飛沖天，於去年11月底約每盎司53美元水平，升至現時約每盎司94美元，漲幅接近80%。市場普遍預計銀價第一季度可挑戰每盎司100美元大關。現時華爾街各大投行對金價預測為每盎司4800至5000美元。筆者亦維持對現貨金價看好的觀點不變，由於美國總統特朗普在國際及外交政策中經常改變，以及傾向支持美國低利率的走向，這些因素都利於金價的走勢。

　　執筆之時，現貨金價正於每盎司約4858美元水平上落，距離我們上半年目標價4950美元仍有1.3%的升幅。從日線圖來看，由於現貨金價已達至超買水平，日線圖顯示14天相對強弱指數（RSI）已高達79，投資者需留意金價走勢波動。

光大證券國際產品開發及零售研究部

大行晨報

最Hit
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
4小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
6小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
9小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
12小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
11小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
3小時前
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
71歲屢傳死訊巨星終極回春 一特徵叻過後生仔驚艷網民 曾跟星二代兒子水火不容公開道歉
影視圈
2026-01-20 22:00 HKT
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
Tyson Yoshi與女KOL「響喉X」罵戰峰迴路轉 真相大白網民慘成最大受害者： 而家X晒
影視圈
8小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT
更多文章
大行晨報 - 避險情緒支撐瑞郎走高｜大行晨報
　　近日美國總統特朗對擁有格陵蘭的態度保持強硬，加劇地緣政治局勢緊張，並激發「沽售美國」交易（Sell America trade），反映出市場對美國領導力和資產信心的動搖。美元、美股、美債顯著回挫，非美貨幣普遍上揚，黃金白銀則受避險需求提振屢創新高。特朗普在社交媒體上公開宣稱「沒有回頭路」，甚至不排除武力選項，並通過AI圖像強勢展示「美國版圖」野心，這不僅讓北約盟友丹麥強硬回擊，也引發歐洲多國集
1小時前
大行晨報