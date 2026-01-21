朱紅 - 小米見新低 留意「22709」 | 窩輪熱炒特區

小米汽車公布申請車載多連屏相關專利，據報成本較傳統方案減少約30%，並有助提升車載多連屏顯示的穩定性，以提高車輛行駛安全性。小米（1810）股價持續下跌，曾跌至35.44元，創約一年新低。如看好小米可留意認購證「22709」，行使價48元，實際槓桿7倍，今年6月到期。如看淡小米可留意認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



泡泡瑪特（9992）周一斥資約2.51億元回購140萬股，為公司近兩年來首度回購股，另據報榮耀與泡泡瑪特合作推出手機正式發布，並將於周日正式開售。泡泡瑪特股價顯著造好，重越10天及20天線曾高見199.6元。如看好泡瑪可留意認購證「23339」，行使價240.12元，實際槓桿5倍，今年5月到期。如看淡泡瑪可留意認沽證「22036」，行使價150.78元，實際槓桿6倍，今年4月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅