輪商精選 - 歐羅錄兩連升 追「10065」 | 窩輪熱炒特區

歐羅區周一公布12月通脹數據，整體通脹水平按年上升1.9%，略低於歐洲央行2%的目標。另外，核心通脹則維持在按年上升2.3%的水平。



彭博經濟研究表示，最新12月歐羅區通脹數據顯示，核心通脹仍然處於相對較高水平，歐洲央行短期內或可能會維持現有利率。彭博分析師預計，於能源價格基數效應下，1月整體通脹或有機會進一步放緩。



另一方面，彭博報道指法國政府計劃於周三召集七國集團財長舉行視像會議，商討各國將如何應對潛在的環球貿易政策等議題。隨着全球貿易不穩定性加劇，歐羅區企業和消費者或將面對更多不確定因素，因此市場憧憬未來減息的可能性或會增加。



歐羅兌港元錄得兩連升，並於周二曾一度高見9.1238水平，創近兩周高位。如投資者短期看好歐羅表現，可留意歐港認購證「10065」，行使價9.6，實際槓桿約24.4倍，今年4月到期。相反，若投資者短期看淡歐羅，則可留意歐港認沽證「10066」，行使價8.5，實際槓桿約27倍，今年4月到期。



摩根大通亞洲上市衍生產品銷售部



本資料僅供香港居民或合資格投資者作為資訊參考。本資料所述之結構性產品並無抵押品。如發行人及擔保人無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。本頁面提供有關結構性產品的資訊由摩根大通證券（亞太）有限公司（「摩根大通」）編製，僅供參考用途，並不構成任何要約、建議、提呈出售或招攬購買任何上述產品，亦並不構成摩根大通或其聯屬公司進行任何交易之承諾。過往表現並不代表將來的表現，摩根大通不保證未來事件或表現將與上述任何意見或預測一致。



輪商精選