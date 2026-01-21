張日強 - 房協貨尾盤加價 樓王售價破千萬 | 樓聲隨筆

樓市氣氛逐漸好轉，受惠去年銀行連環減息的效應，樓價亦顯著錄得輕微的升幅，全年樓價亦升約3%，加上近期新盤頻頻熱銷開紅盤，發展商亦先後為旗下新盤作出輕微的加價，就算房協發展的啟德安置盤亦跟風加價，加價幅度介乎4%至8%不等，部分單位售價更突破逾千萬，雖然加幅亦算輕微，惟已反映市況回暖，私樓售價彈升，房協樓盤亦跟風順應加價步伐。



新盤市場持續表現旺盛，日前開售的西沙大盤先後報捷，同時亦引領大批用家及投資者加快入市步伐，其中大手投資客更趁勢搶貨，令到新盤及貨尾市場亦熱鬧起來，部分發展商更先後為旗下新盤作出輕微加價，或紛紛削減之前的優惠，即變相輕微加價，反映發展商對後市有明顯的信心。與此同時，房協亦罕有作出加價行動，旗下發展的啟德安置盤亦跟風加價，該盤於去年12月已公布全盤700伙價單，日前則將尚餘約574伙待售單位提價，加幅約4%至8%，該盤加價後，定價由462.6萬至1027.2萬，呎價由1.1萬至1.44萬不等，其中樓王單位為2座極高層單位，實用面積745方呎，定價為1072.2萬，每呎售價約1.37萬。



事實上，近期新盤及貨尾盤銷情理想，部分新盤更先後開紅盤，發展商隨即改變策略，除了為樓盤作出輕微的加幅外，亦削減之前的優惠，反映發展商對後市極具信心，房協亦緊隨步伐，罕有作出加價行動，旗下發展的啟德安置盤亦跟風加價，反映整體樓價回升的實況。



張日強