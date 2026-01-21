Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

大行晨報 - 美元顯著回跌 關注格陵蘭爭端｜大行晨報

大行晨報
大行晨報
大行晨報
1小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　美國政府表態考慮重啟對歐關稅，以及圍繞格陵蘭島未來歸屬的分歧持續發酵，雙重因素共同推升了地緣政治的不確定性。歐洲方面作出回應，不僅斷然拒絕美方的關稅威脅，直言此類措施不可接受，還重申格陵蘭島絕非可交易的商品。此外，歐洲官員警告稱，美方舉措不僅會招致貿易報復，還可能損害這兩個保持緊密貿易與軍事聯繫的經濟體之間的外交關係。歐洲已呼籲召開特別會議。美元這次並未因市場動盪而走強，反而跟美債一同遭到拋售。這現象凸顯了當前風險的源頭特性，美國總統特朗普的關稅言論直接針對歐洲，引發了市場對環球貿易環境惡化和美國政策不確定性的憂慮。此外，市場普遍評估認為，歐洲若採取強硬反制措施，可能會對美國的出口表現造成負面影響，進而在短期內對美元形成壓力。周二美元跌幅加劇，歐羅兌美元則重新返回至1.17區間，周一低位還處於1.1572。即將於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，成為下一個焦點。特朗普預計周三抵達並發表特別講話。

　　歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價過去兩周累計跌近200點子，而RSI及隨機指數已開始自超賣區域稍呈反彈，估計匯價短期可守穩200天平均線，並可暫為步入喘穩階段。至於向上會以25天平均線1.1720為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新上揚的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，再而將會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。支持位方面，200天平均線目前在1.1580，若此區未能守住，則要慎防歐羅又將開展新一波下跌，延伸目標指向1.15關口以至1.1460，下一級看至1.14。

　　周一公布數據顯示，加拿大12月年通脹率升至2.4%，連續第4個月略高於央行2%的目標。市場此前預期通脹率將連續第三個月持穩於2.2%。按月計算，物價下降0.2%，市場預期為下降0.4%。經季節調整後，CPI環比上漲0.3%。核心通脹指標顯示放緩跡象，CPI中值年率從2.8%降至2.5%，CPI截尾均值年率從2.9%降至2.7%。加拿大央行核心CPI年率為2.8%，低於11月的2.9%，環比下降0.4%。儘管總體通脹因基數效應小幅反彈，但核心指標趨於緩和；數據可能使加拿大央行在考慮政策轉向時更加謹慎，需更多證據確認通脹趨勢。

　　美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數呈現回升，MACD指標亦正上破訊號線，而匯價近日似乎亦在1.36區間獲見支撐，並且重返1.3730水準之上，可望更為鞏固其反彈行情。延伸阻力看至1.3920及1.40關口，下一級料為1.4140及1.42水準。至於支撐回看1.38及1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35關口。

英皇金融集團業務總裁
黃楚淇
大行晨報

最Hit
孭B跑渣馬男子來自廣西比賽後已離港 警接報疑涉虐兒 正聯絡來港助查
突發
6小時前
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
64歲前富貴港姐悲報父親病逝  離世前全身疼痛極痛苦  4個月內歷雙親去世：難以承受
影視圈
10小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
11小時前
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
2026-01-19 19:21 HKT
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
格陵蘭爭端嚇窒市場 資金流出美國 道指瀉逾700點 丹麥退休基金清倉美債
股市
4小時前
六合彩｜連續4期無人中 今晚攪珠 頭獎4000萬（附八大幸運號碼）
六合彩︱頭獎4000萬攪珠出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
5小時前
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
32歲TVB「最強小三」家住半億豪宅  愛駒爭氣拉頭馬豪取逾2百萬獎金  大騷美腿慶祝：不嬲相信你
影視圈
7小時前
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
36歲女患肺癌病逝 生前愛跑步喝黑咖啡 「健康」習慣竟成催命符？
保健養生
9小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
14小時前
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
前TVB金牌台柱舊愛老來得女改變一生 「餅印女」終擺脫老竇影子 五官清秀氣質驚人似媽咪
影視圈
18小時前
更多文章
大行晨報 - 鎊匯短線有望上試1.36水平｜大行晨報
　　美國總統特朗普宣布從2月1日起對丹麥等歐洲八國加徵10%的關稅，並從6月起把稅率提高至25%，直至達成收購格陵蘭協議。華爾街投行高盛表示，若特朗普對歐洲八國加徵10%的關稅，可能會對歐羅區經濟（GDP）構成約0.1%的拖累，當中作為歐羅區內最大的經濟體德國恐影響最大，歐盟據悉討論對美國徵收報復性關稅等多個應對方案。值得注意是，當中不屬於歐羅區的英國，此次亦是被威脅徵收關稅國家之一。憂慮美國因格
1小時前
大行晨報
大行晨報 - 避險情緒或利好離岸人幣｜大行晨報
　　美國最新核心通脹增速低於市場預期，數據顯示，美國去年12月消費者物價指數（CPI）按年升幅維持在2.7%不變，與預期相同。期內，核心通脹按年升2.6%，低過市場預期。另外，美國勞動力市場或比預期更具有韌性，數據顯示，截至1月10日止當周，首次申請失業救濟人數跌至19.8萬人，按周減少9000人，亦低於市場預期的21.5萬人。數據公布後，美匯指數小幅回落整固。 　　另外，最新公布的數據顯示
2026-01-20 02:00 HKT
大行晨報