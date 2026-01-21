大行晨報 - 美元顯著回跌 關注格陵蘭爭端｜大行晨報

美國政府表態考慮重啟對歐關稅，以及圍繞格陵蘭島未來歸屬的分歧持續發酵，雙重因素共同推升了地緣政治的不確定性。歐洲方面作出回應，不僅斷然拒絕美方的關稅威脅，直言此類措施不可接受，還重申格陵蘭島絕非可交易的商品。此外，歐洲官員警告稱，美方舉措不僅會招致貿易報復，還可能損害這兩個保持緊密貿易與軍事聯繫的經濟體之間的外交關係。歐洲已呼籲召開特別會議。美元這次並未因市場動盪而走強，反而跟美債一同遭到拋售。這現象凸顯了當前風險的源頭特性，美國總統特朗普的關稅言論直接針對歐洲，引發了市場對環球貿易環境惡化和美國政策不確定性的憂慮。此外，市場普遍評估認為，歐洲若採取強硬反制措施，可能會對美國的出口表現造成負面影響，進而在短期內對美元形成壓力。周二美元跌幅加劇，歐羅兌美元則重新返回至1.17區間，周一低位還處於1.1572。即將於瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇，成為下一個焦點。特朗普預計周三抵達並發表特別講話。



歐羅兌美元走勢，技術圖表所見，匯價過去兩周累計跌近200點子，而RSI及隨機指數已開始自超賣區域稍呈反彈，估計匯價短期可守穩200天平均線，並可暫為步入喘穩階段。至於向上會以25天平均線1.1720為依據，若後市匯價可重返此區之上，則可望歐羅有重新上揚的傾向，其後阻力回看1.1770及去年12月24日高位1.1809，再而將會矚目於9月17日高位1.1918以至1.20關口。支持位方面，200天平均線目前在1.1580，若此區未能守住，則要慎防歐羅又將開展新一波下跌，延伸目標指向1.15關口以至1.1460，下一級看至1.14。



周一公布數據顯示，加拿大12月年通脹率升至2.4%，連續第4個月略高於央行2%的目標。市場此前預期通脹率將連續第三個月持穩於2.2%。按月計算，物價下降0.2%，市場預期為下降0.4%。經季節調整後，CPI環比上漲0.3%。核心通脹指標顯示放緩跡象，CPI中值年率從2.8%降至2.5%，CPI截尾均值年率從2.9%降至2.7%。加拿大央行核心CPI年率為2.8%，低於11月的2.9%，環比下降0.4%。儘管總體通脹因基數效應小幅反彈，但核心指標趨於緩和；數據可能使加拿大央行在考慮政策轉向時更加謹慎，需更多證據確認通脹趨勢。



美元兌加元走勢，技術圖表所見，RSI及隨機指數呈現回升，MACD指標亦正上破訊號線，而匯價近日似乎亦在1.36區間獲見支撐，並且重返1.3730水準之上，可望更為鞏固其反彈行情。延伸阻力看至1.3920及1.40關口，下一級料為1.4140及1.42水準。至於支撐回看1.38及1.3640，關鍵看至1.3550水準附近，在去年6月至7月，匯價三度於此水準附近獲見支撐；較大支持料為1.35關口。



英皇金融集團業務總裁

黃楚淇

大行晨報