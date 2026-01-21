大行晨報 - 鎊匯短線有望上試1.36水平｜大行晨報

美國總統特朗普宣布從2月1日起對丹麥等歐洲八國加徵10%的關稅，並從6月起把稅率提高至25%，直至達成收購格陵蘭協議。華爾街投行高盛表示，若特朗普對歐洲八國加徵10%的關稅，可能會對歐羅區經濟（GDP）構成約0.1%的拖累，當中作為歐羅區內最大的經濟體德國恐影響最大，歐盟據悉討論對美國徵收報復性關稅等多個應對方案。值得注意是，當中不屬於歐羅區的英國，此次亦是被威脅徵收關稅國家之一。憂慮美國因格陵蘭島歸屬權與盟友關係緊張所致，美匯指數連續兩個交易日下挫，執筆之時正於98.7水平附近上落整固。



另外，受美元回落所影響，多隻外幣迎來小幅反彈，當中英鎊兌美元自今年初以來由高位1.3568回落，一度低見1.3339，之後於50天移動平均線附近徘徊，執筆之時正於1.348水平整固。英國國家統計局今個星期公布的數據顯示，英國最新失業率維持在近5年的高位5.1%，剔除花紅後的薪金增長速度降至3年半以來最低，截至去年11月的3個月，薪資增速按年增長4.5%，結果符合市場預期，但較前值4.6%有所回落。



勞動市場數據可能會為英倫銀行下次議息會議提供參考，執筆之時彭博利率期貨顯示，現時交易員預計英倫銀行2月較大機會維持利率不變，第二季度料將繼續減息。英國亦將於今日稍後時間公布去年12月的通脹數據，投資者亦可留意。我們認為，短線來看，英鎊是否能夠企穩於50天線為關鍵，若英鎊能企穩並於50天線約1.345水平，則有望再度上試1.36水平，不過仍需留意美國與歐盟的關係發展或影響市場避險情緒。



光大證券國際產品開發及零售研究部



