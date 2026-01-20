Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

張日強 - 群盤捕捉年初樓市的旺勢 | 樓聲隨筆

樓聲隨筆
樓聲隨筆
張日強
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

新盤市場持續表現旺盛，日前開售的西沙大盤先後報捷，由於開價仍算吸引，隨即引領大批用家及投資者加快入市步伐，至於大手投資客更趁勢搶貨，以致該盤兩度連番開紅盤，市況再度急速升溫，一眾發展商見市況回暖，迅速加快推盤步伐，紛紛為旗下新盤軟銷及推廣，並部署月內乘勢出擊，期望農曆新年前捕捉樓市的旺勢，提早來一個樓市小陽春。

　　整體樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓市場都有不俗表現，尤其剛過去的周六日樓市表現活躍，睇樓量及成交量都見升溫，其中西沙大盤更是連番推售都取得理想銷情，先後2次開出紅盤，發展商亦掌握樓價的承接力，每次加推的定價都貼近市場可接受水平，以致在收逾4萬票的實況下紅盤高開，市場仍有大批客源未有機會選購單位，預期往後推售的單位只要開價合乎市場水平，料可順利再開紅盤。

　　事實上，市場氣氛已平穩向好，新盤及二手樓持續有不俗的表現，受到去年房策措施帶動，加上銀行連環減息的利好消息，去年整體樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，發展商亦看準近期樓市的旺勢，尤其西沙大盤連番開出紅盤，對後市絕對有一定的信心，其他發展商將趁勢加快推盤步伐，近日亦先後為旗下新盤軟銷及推廣等，並部署於農曆新年前推盤應市，以便捕捉年初提早來臨樓市小陽春的旺勢。

張日強

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
10小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
19小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
7小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
11小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
14小時前
柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛
01:00
柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛
突發
10小時前
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
影視圈
15小時前
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
影視圈
8小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
14小時前
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
影視圈
10小時前
更多文章
張日強 - 新盤熱賣掀起農曆年前推盤浪 | 樓聲隨筆
市場氣氛急速好轉，新盤及二手樓持續有不俗的表現，現正熱賣的西沙大盤，的確有能力引領大批用家及投資客湧出來，尤其受惠去年多項利好樓市的消息帶動，隨即推起樓市於去年底急速升溫，去年整體樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，樓市旺勢繼續延展，今年西沙大盤率先應市，過去2周限量推售都取得紅盤高開的熱況，特別是大手投資客的推波助瀾下，推出的單位迅速獲市場吸納，預期一眾發展商都會趁近期樓市旺勢，於農曆新
2026-01-19 02:00 HKT
樓聲隨筆