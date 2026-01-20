張日強 - 群盤捕捉年初樓市的旺勢 | 樓聲隨筆

新盤市場持續表現旺盛，日前開售的西沙大盤先後報捷，由於開價仍算吸引，隨即引領大批用家及投資者加快入市步伐，至於大手投資客更趁勢搶貨，以致該盤兩度連番開紅盤，市況再度急速升溫，一眾發展商見市況回暖，迅速加快推盤步伐，紛紛為旗下新盤軟銷及推廣，並部署月內乘勢出擊，期望農曆新年前捕捉樓市的旺勢，提早來一個樓市小陽春。



整體樓市氣氛漸見好轉，新盤及二手樓市場都有不俗表現，尤其剛過去的周六日樓市表現活躍，睇樓量及成交量都見升溫，其中西沙大盤更是連番推售都取得理想銷情，先後2次開出紅盤，發展商亦掌握樓價的承接力，每次加推的定價都貼近市場可接受水平，以致在收逾4萬票的實況下紅盤高開，市場仍有大批客源未有機會選購單位，預期往後推售的單位只要開價合乎市場水平，料可順利再開紅盤。



事實上，市場氣氛已平穩向好，新盤及二手樓持續有不俗的表現，受到去年房策措施帶動，加上銀行連環減息的利好消息，去年整體樓宇買賣突破8萬宗水平，創過去4年新高數字，發展商亦看準近期樓市的旺勢，尤其西沙大盤連番開出紅盤，對後市絕對有一定的信心，其他發展商將趁勢加快推盤步伐，近日亦先後為旗下新盤軟銷及推廣等，並部署於農曆新年前推盤應市，以便捕捉年初提早來臨樓市小陽春的旺勢。



張日強