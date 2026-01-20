Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

鄧聲興 - 百度估值有望向上調整 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

開工前落盤/頭條名家本周心水
開工前落盤/頭條名家本周心水
鄧聲興
4小時前
閱讀更多
產經 專欄
內容

　　百度集團（9888）近期股價於波動中展現韌性，顯著高於板塊平均，反映市場關注度持續升溫。其走勢跑贏恒科指，主要受惠於AI戰略深化與分拆上市預期。核心重點在於AI全棧布局正加速兌現：其一為旗下AI晶片子公司昆侖芯已正式遞表港交所尋求獨立上市，以其強勁增長預測及領先技術地位，若成功分拆將成為集團價值重估之關鍵引擎。其二是百度智能雲收入保持強勁增速，AI雲基礎設施及AI原生營銷服務均錄得顯著增長，顯示其企業級AI應用變現能力。其三是自動駕駛業務「蘿蔔快跑」於阿布扎比啟動全無人商業化運營，標誌着其全球化落地取得重要突破，成本下降與合作拓展將進一步打開市場空間。配合文心大模型全面賦能核心產品，AI已成為驅動增長之新支柱。

　　展望未來，昆侖芯上市、AI雲及智能駕駛構成明確增長曲線，惟需關注高資本開支對現金流之壓力及廣告收入之周期性影響。百度當前估值仍低於歷史中樞，若分拆順利推進，疊加AI收入貢獻提升，估值有望上修。目標價163元，止蝕價135元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。

香港股票分析師
協會主席
筆者為證監會持牌人
鄧聲興

最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
生活百科
11小時前
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
商業創科
19小時前
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
31歲TVB當紮小生為離巢鋪路？頻北上再度做男一前途無限 早前赴無綫頒獎禮要靠邊站
影視圈
7小時前
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
曾連開11店！內地連鎖雜貨超市「好特賣」葵芳店結業 昔憑$2可樂發圍 網民：幾個月前已冇乜零食賣
生活百科
11小時前
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
胡楓94歲生日羅蘭罕有「失場」四大曾孫一句冧爆太公 大曾孫完美遺傳俊俏基因
影視圈
14小時前
柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛
01:00
柴灣奪命車禍｜車Cam揭鐵騎士疑撞雀後撼欄 警方路面蒐證發現羽毛
突發
10小時前
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
TVB一線花旦豁出去！罕有黑絲Look挑戰性感極限 窗邊撩髮回眸晒逆天長腿
影視圈
15小時前
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
33歲男星驚爆患肺腺癌第四期關閉IG留言 深夜發文「走囉」惹網民擔憂
影視圈
8小時前
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
周潤發、劉德華、曾志偉等群星齊聚晚宴陣容媲美金像獎 譚詠麟接連高歌似開騷 陳百祥又無影？
影視圈
14小時前
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
何超雲與新歡甜蜜遊泰國？低胸短裙騷身材晒「男友視角」 與消防未婚夫分手原因成謎
影視圈
10小時前
更多文章
鄧聲興 - 長建增長動能強勁 | 開工前落盤/頭條名家本周心水
　　長江基建（1038）近期牽頭財團出售英國UK Rails交易獲批，預計月內完成。出售資產所得將投資可再生能源等領域，監管回報提升驅動淨利潤穩增。上市以來連續28年派息增長，現股息率4.38%。長建策略清晰，增長動能強勁，表現穩健可期。目標價70元，止蝕價56元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。 香港股票分析師 協會主席 筆者為證監會持牌人 鄧聲興
2026-01-19 02:00 HKT
開工前落盤/頭條名家本周心水