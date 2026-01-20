鄧聲興 - 百度估值有望向上調整 | 開工前落盤/頭條名家本周心水

百度集團（9888）近期股價於波動中展現韌性，顯著高於板塊平均，反映市場關注度持續升溫。其走勢跑贏恒科指，主要受惠於AI戰略深化與分拆上市預期。核心重點在於AI全棧布局正加速兌現：其一為旗下AI晶片子公司昆侖芯已正式遞表港交所尋求獨立上市，以其強勁增長預測及領先技術地位，若成功分拆將成為集團價值重估之關鍵引擎。其二是百度智能雲收入保持強勁增速，AI雲基礎設施及AI原生營銷服務均錄得顯著增長，顯示其企業級AI應用變現能力。其三是自動駕駛業務「蘿蔔快跑」於阿布扎比啟動全無人商業化運營，標誌着其全球化落地取得重要突破，成本下降與合作拓展將進一步打開市場空間。配合文心大模型全面賦能核心產品，AI已成為驅動增長之新支柱。



展望未來，昆侖芯上市、AI雲及智能駕駛構成明確增長曲線，惟需關注高資本開支對現金流之壓力及廣告收入之周期性影響。百度當前估值仍低於歷史中樞，若分拆順利推進，疊加AI收入貢獻提升，估值有望上修。目標價163元，止蝕價135元。筆者為證監會持牌人士及未持有上述股份。



香港股票分析師

協會主席

筆者為證監會持牌人

鄧聲興