朱紅 - 阿里高位回吐 博「22984」 | 窩輪熱炒特區

阿里巴巴CEO吳泳銘指，公司正在一個關鍵的時代路口，Al正以前所未有的速度重塑世界，消費方式和結構也在深刻改變，阿里必須要全力以赴。阿里巴巴（9988）股價高位受壓，回吐至160元水平好淡爭持。如看好阿里可留意認購證「22984」，行使價207.19元，實際槓桿8倍，今年4月到期。如看淡阿里可留意認沽證（24634），行使價154.9元，今年6月到期，實際槓桿4倍。



據內媒報道，受上游供應鏈儲存漲價影響，多間手機廠商下調全年整機定單數量，小米（1810）及OPPO下調超過20%，各間下調機型主要側重在中低端和海外產品。小米股價持續偏軟，曾跌至36.22元，創近來新低。如看好小米，可留意小米認購證「22709」，行使價48元，實際槓桿7倍，今年6月到期。如看淡小米，可留意小米認沽證「22168」，行使價32.18元，實際槓桿5倍，今年6月到期。



醫藥股普遍回吐，石藥集團（1093）股價偏軟，從高位回落至9.7元附近整固。石藥好倉上周五錄得資金流入，如看好石藥可留意認購證「17640」，行使價10.95元，實際槓桿4倍，今年6月到期；或可留意認購證「22986」，行使價10元，實際槓桿5倍，今年4月到期。



重要聲明：本資料由香港證券及期貨事務監察委員會持牌人中銀國際亞洲有限公司（「本公司」）發出，其內容僅供參考，惟不保證該等資料絕對正確，亦不對由於任何資料不準確或遺漏所引起之損失負上責任。本資料並不構成對任何投資買賣的要約，招攬或邀請，建議或推薦。認股證/界內證/牛熊證屬無抵押結構性產品，構成本公司（作為發行人）而非其他人士的一般性無抵押合約責任，倘若本公司無力償債或違約，投資者可能無法收回部分或全部應收款項。過往的表現並非未來表現的指標。認股證/界內證/牛熊證價格可跌可升，並可在到期時或到期前會變成毫無價值，引致投資全盤損失。投資前，投資者應仔細參閱有關上市檔（及任何該檔之附錄）及有關補充上市檔所載認股證/界內證/牛熊證的詳情（包括風險因素），充分了解產品性質及風險，考慮投資是否適合閣下的個別情況，如有需要，應諮詢專業顧問。中銀國際證券有限公司為認股證/界內證/牛熊證之流通量提供者，亦可能是港交所唯一為中銀國際亞洲有限公司認股證/界內證/牛熊證提供買賣報價者。



中銀國際股票

衍生產品董事

筆者為證監會持牌人

朱紅